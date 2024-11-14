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Магазинную колбасу больше не ем: простейший рецепт, даже духовка не нужна

Отказ от магазинных колбас в пользу домашних ст...

warball.ru

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Отказ от магазинных колбас в пользу домашних становится все более популярным трендом среди сторонников здорового питания. Домашнее приготовление колбасы позволяет не только контролировать качество ингредиентов, но и избегать ненужных добавок.

Мы предлагаем вам простой рецепт колбасы, которую можно приготовить дома, и сам процесс не требует использования духовки.

Необходимые ингредиенты:

  • 500 грамм комбинированного фарша (половина говядины, половина свинины)
  • 1 крупный лук, измельченный
  • 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
  • 2 столовые ложки ледяной воды
  • 1 чайная ложка соли
  • 0,5 чайной ложки молотого черного перца
  • 1 чайная ложка молотой сладкой паприки
  • Натуральная оболочка для колбасы

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка смеси: в глубокой миске смешайте фарш с луком и чесноком. Добавьте ледяную воду — это поможет сделать фарш более мягким и сочным. Введите в смесь соль, перец и паприку, тщательно перемешивая до однородности.
  2. Наполнение оболочки: с помощью кулинарного шприца или самодельного конуса из плотного пакета с отрезанным углом, аккуратно заполните оболочку фаршем. Убедитесь, что в оболочке не осталось воздушных пузырей.
  3. Формирование колбасы: завяжите концы оболочки, чтобы фарш не вытекал, и придайте колбасе желаемую форму.
  4. Варка колбасы: поместите колбасу в кастрюлю с кипящей водой, уменьшите огонь и варите на медленном огне примерно 30 минут. Это позволит колбасе равномерно провариться изнутри.
  5. Остывание и сервировка: после варки извлеките колбасу из воды и дайте ей полностью остыть. Для насыщения вкуса рекомендуется дать колбасе «отдохнуть» в холодильнике несколько часов.

Советы по подаче и хранению:

Эта домашняя колбаса отлично подходит как для холодной закуски, так и для горячих блюд. Её можно подавать с хлебом, мустардой или использовать в качестве ингредиента в различных блюдах. Храните колбасу в холодильнике, плотно завернутой в пищевую пленку, до 5 дней.

Создание домашней колбасы — это не только увлекательный процесс, но и возможность убедиться в натуральности и свежести потребляемых продуктов. Попробуйте этот рецепт, и вы забудете о магазинных аналогах!

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