Магазинную колбасу больше не ем: простейший рецепт, даже духовка не нужна

Отказ от магазинных колбас в пользу домашних становится все более популярным трендом среди сторонников здорового питания. Домашнее приготовление колбасы позволяет не только контролировать качество ингредиентов, но и избегать ненужных добавок.

Мы предлагаем вам простой рецепт колбасы, которую можно приготовить дома, и сам процесс не требует использования духовки.

Необходимые ингредиенты:

500 грамм комбинированного фарша (половина говядины, половина свинины)

1 крупный лук, измельченный

2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс

2 столовые ложки ледяной воды

1 чайная ложка соли

0,5 чайной ложки молотого черного перца

1 чайная ложка молотой сладкой паприки

Натуральная оболочка для колбасы

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка смеси: в глубокой миске смешайте фарш с луком и чесноком. Добавьте ледяную воду — это поможет сделать фарш более мягким и сочным. Введите в смесь соль, перец и паприку, тщательно перемешивая до однородности. Наполнение оболочки: с помощью кулинарного шприца или самодельного конуса из плотного пакета с отрезанным углом, аккуратно заполните оболочку фаршем. Убедитесь, что в оболочке не осталось воздушных пузырей. Формирование колбасы: завяжите концы оболочки, чтобы фарш не вытекал, и придайте колбасе желаемую форму. Варка колбасы: поместите колбасу в кастрюлю с кипящей водой, уменьшите огонь и варите на медленном огне примерно 30 минут. Это позволит колбасе равномерно провариться изнутри. Остывание и сервировка: после варки извлеките колбасу из воды и дайте ей полностью остыть. Для насыщения вкуса рекомендуется дать колбасе «отдохнуть» в холодильнике несколько часов.

Советы по подаче и хранению:

Эта домашняя колбаса отлично подходит как для холодной закуски, так и для горячих блюд. Её можно подавать с хлебом, мустардой или использовать в качестве ингредиента в различных блюдах. Храните колбасу в холодильнике, плотно завернутой в пищевую пленку, до 5 дней.

Создание домашней колбасы — это не только увлекательный процесс, но и возможность убедиться в натуральности и свежести потребляемых продуктов. Попробуйте этот рецепт, и вы забудете о магазинных аналогах!

