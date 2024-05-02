Лютые морозы и снег: синоптики дали шокирующий прогноз на начало мая

Анализ погодных условий от ГИС-центра ПГНИУ указывает на значительное понижение температур в Центральной России в начале мая.

Согласно прогнозам, средняя температура будет на шесть градусов ниже обычной, с возможными ночными заморозками до -5 градусов.

Эта предварительная погода предсказывает, что первая неделя мая может стать самой холодной за последние 15 лет, с потенциальными снегопадами в северных и восточных частях региона.

Между 1 и 5 мая ожидается легкое потепление, когда днем температура достигнет до +13 градусов, но ночью она снова может спуститься до -5. После 7 мая предвидится резкое понижение температуры из-за холодных воздушных масс с севера, что усилит холод. В период до 2 мая дневные температуры будут колебаться от +7 до +13 градусов, с сохранением вероятности ночных заморозков.