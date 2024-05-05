Лютые морозы и снег: синоптики дали шокирующий прогноз на начало долгожданного мая

Синоптики прогнозируют неожиданно холодное начало мая в Центральной России, что может стать самым холодным периодом за последние 15 лет.

Средняя температура ожидается на шесть градусов ниже нормы, с возможностью ночных заморозков до минус пяти градусов. Особенно сильное похолодание коснется северных и восточных районов региона, где даже возможны снегопады.

Период с 1 по 5 мая будет характеризоваться значительными температурными колебаниями: дневные температуры могут достигать до плюс 13 градусов, однако ночью температура может резко падать до минус пяти. После 7 мая ожидается дальнейшее ухудшение погоды из-за прихода холодных воздушных масс с севера.

Это необычное погодное явление требует особой подготовки. Жители Центральной России, включая фермеров, должны принять все необходимые меры для защиты своих домов и посевов от предстоящих холодов. Рекомендуется обеспечить утепление жилья, проверить системы отопления и приготовить защитные материалы для растений, чтобы минимизировать потери от заморозков.