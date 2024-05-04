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Лютые морозы и снег: синоптики дали огорчающий прогноз на начало мая

Новые данные синоптиков указывают на неожиданно холодное начало мая в Центральной России. Средняя температура снизится на шесть градусов ниже обычного, с возможностью ночных заморозков до минус пяти градусов.

livejournal.com

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Новые данные синоптиков указывают на неожиданно холодное начало мая в Центральной России. Средняя температура снизится на шесть градусов ниже обычного, с возможностью ночных заморозков до минус пяти градусов.

Эксперты прогнозируют, что первая неделя мая может стать самой холодной за последние 15 лет, особенно это коснется северных и восточных районов, где ожидается снег. Температурные колебания продолжатся весь период с 1 по 5 мая, с дневными температурами, достигающими до плюс 13 градусов, но с резким падением до минус пяти градусов ночью. После 7 мая ожидается дальнейшее ухудшение погоды из-за холодных воздушных масс с севера, усиливающих холод.

В начале мая дневные температуры будут колебаться между плюс семью и плюс тринадцатью градусами, однако стоит ожидать значительного охлаждения ночью с вероятностью заморозков. Это необычное погодное явление потребует от жителей региона подготовки к значительному похолоданию, несмотря на календарную весну.

Прогнозируемое погодное изменение подчеркивает необходимость быть готовым к резким перепадам температур и возможным заморозкам. Жители и фермеры Центральной России должны принять все необходимые меры предосторожности для защиты своих домов и посевов от предстоящих холодов.

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