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Лютые холода и снег: синоптики дали шокирующий прогноз на первые дни мая

По данным гидрометеорологических центров, начало мая в Центральной России обещает стать необычно холодным. Прогнозы показывают, что средняя температура снизится на шесть градусов по сравнению с обычными показателями.

1obl.ru

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По данным гидрометеорологических центров, начало мая в Центральной России обещает стать необычно холодным. Прогнозы показывают, что средняя температура снизится на шесть градусов по сравнению с обычными показателями, достигая ночных минимумов до минус пяти градусов.

Что ждет регион:

  • Сильные заморозки: Ожидается, что первая неделя мая может стать самой холодной за последние пятнадцать лет, особенно в северных и восточных районах, где возможны снегопады.
  • Кратковременное потепление: С 1 по 5 мая температура днем может подняться до плюс 13 градусов, но ночью ожидается понижение до минус пяти градусов.
  • Дальнейшее понижение температур: После 7 мая прогнозируется резкое понижение температур из-за холодных воздушных масс, идущих с севера.

Эксперты советуют жителям региона готовиться к значительному похолоданию, предпринимая меры для защиты домов и посевов от предстоящих холодов. Рекомендуется следить за обновлениями погоды и подготовиться к возможным заморозкам, которые могут оказать влияние на сельское хозяйство и повседневную жизнь.

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