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Лютые холода и снег: синоптики дали шокирующий прогноз на начало мая

Анализ от ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета предупреждает о необычно холодной погоде в Центральной России на начало мая.

krs.weacom.ru

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Анализ от ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета предупреждает о необычно холодной погоде в Центральной России на начало мая.

Прогнозы указывают на снижение средней температуры на шесть градусов по сравнению с нормой, с ожидаемыми ночными заморозками до минус пяти градусов.

Эксперты отмечают, что первая неделя мая может стать самой холодной за последние пятнадцать лет, причём в северных и восточных районах региона возможны снегопады.

С 1 по 5 мая в регионе ожидается небольшое потепление, днём столбики термометров могут подняться до плюс 13 градусов, однако ночью температура может снова опуститься до минус пяти. Следом, после 7 мая, прогнозируется резкое понижение температур, вызванное наступлением холодных воздушных масс с севера, что только усилит холод. В период до 2 мая дневные температуры будут варьироваться от плюс семи до плюс тринадцати градусов, при этом сохраняется риск ночных заморозков.

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