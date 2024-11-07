Люди шокированы: в поездах теперь делать строго запрещено. Как теперь будут ездить пассажиры РЖД
PROKAZAN
С наступлением сезона отпусков и деловых поездок Российские железные дороги (РЖД) готовятся к значительному увеличению пассажиропотока. Для повышения уровня комфорта и безопасности железнодорожные компании вводят несколько важных изменений, которые улучшат качество поездок.
Оптимизация нижних полок в вагонах
Новое правило использования нижних полок в купейных и плацкартных вагонах позволяет пассажирам с верхних мест временно пользоваться нижними полками в определенные часы:
- Завтрак: с 7:00 до 10:00;
- Обед: с 12:00 до 15:00;
- Ужин: с 19:00 до 21:00.
Эти изменения были введены после многочисленных просьб пассажиров с верхних мест, которые часто сталкивались с неудобствами из-за невозможности комфортно поесть или поработать.
Правила для использования гаджетов
С учетом того, что громкий звук и видеосеансы могут мешать другим пассажирам, РЖД вводит правила для использования гаджетов:
- Запрет на громкое воспроизведение музыки без наушников.
- Запрещены онлайн-занятия, музыкальные репетиции и иные шумные занятия.
- Рекомендуется пользоваться наушниками и снижать громкость.
Эти правила создадут более спокойную атмосферу в поездах, обеспечив комфорт для всех пассажиров.
Улучшение уровня сервиса
Дополнительно РЖД работает над повышением общего уровня сервиса. Среди улучшений:
- Улучшение питания в вагонах-ресторанах и расширение меню.
- Установка системы климат-контроля в купе премиум-класса.
- Увеличение количества розеток и USB-портов для зарядки.
- Обновление информационных систем с цифровыми табло и мобильными приложениями.
Советы для пассажиров
Чтобы сделать поездку максимально комфортной, пассажирам рекомендуется:
- Заранее ознакомиться с расписанием использования нижних полок.
- Взять с собой наушники.
- Иметь портативное зарядное устройство для гаджетов.
- Соблюдать уважительное отношение к другим пассажирам, особенно в вопросах общего пространства.
Будущее развития пассажирских перевозок
Нововведения РЖД — это лишь часть масштабной программы, направленной на модернизацию железнодорожного сообщения в России. В ближайшие годы планируется:
- Расширение сети высокоскоростных магистралей.
- Обновление поездов с упором на экологичность и энергоэффективность.
- Внедрение биометрических систем безопасности.
- Развитие интермодальных маршрутов для удобных пересадок.
Эти меры сделают поездки по железным дорогам еще более комфортными и удобными для пассажиров, путешествующих по России.
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