Люди шокированы: в поездах теперь делать строго запрещено. Как теперь будут ездить пассажиры РЖД

С наступлением сезона отпусков и деловых поездок Российские железные дороги (РЖД) готовятся к значительному увеличению пассажиропотока. Для повышения уровня комфорта и безопасности железнодорожные компании вводят несколько важных изменений, которые улучшат качество поездок.

Оптимизация нижних полок в вагонах

Новое правило использования нижних полок в купейных и плацкартных вагонах позволяет пассажирам с верхних мест временно пользоваться нижними полками в определенные часы:

Завтрак: с 7:00 до 10:00;

Обед: с 12:00 до 15:00;

Ужин: с 19:00 до 21:00.

Эти изменения были введены после многочисленных просьб пассажиров с верхних мест, которые часто сталкивались с неудобствами из-за невозможности комфортно поесть или поработать.

Правила для использования гаджетов

С учетом того, что громкий звук и видеосеансы могут мешать другим пассажирам, РЖД вводит правила для использования гаджетов:

Запрет на громкое воспроизведение музыки без наушников.

Запрещены онлайн-занятия, музыкальные репетиции и иные шумные занятия.

Рекомендуется пользоваться наушниками и снижать громкость.

Эти правила создадут более спокойную атмосферу в поездах, обеспечив комфорт для всех пассажиров.

Улучшение уровня сервиса

Дополнительно РЖД работает над повышением общего уровня сервиса. Среди улучшений:

Улучшение питания в вагонах-ресторанах и расширение меню.

Установка системы климат-контроля в купе премиум-класса.

Увеличение количества розеток и USB-портов для зарядки.

Обновление информационных систем с цифровыми табло и мобильными приложениями.

Советы для пассажиров

Чтобы сделать поездку максимально комфортной, пассажирам рекомендуется:

Заранее ознакомиться с расписанием использования нижних полок.

Взять с собой наушники.

Иметь портативное зарядное устройство для гаджетов.

Соблюдать уважительное отношение к другим пассажирам, особенно в вопросах общего пространства.

Будущее развития пассажирских перевозок

Нововведения РЖД — это лишь часть масштабной программы, направленной на модернизацию железнодорожного сообщения в России. В ближайшие годы планируется:

Расширение сети высокоскоростных магистралей.

Обновление поездов с упором на экологичность и энергоэффективность.

Внедрение биометрических систем безопасности.

Развитие интермодальных маршрутов для удобных пересадок.

Эти меры сделают поездки по железным дорогам еще более комфортными и удобными для пассажиров, путешествующих по России.

