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Люди шокированы: в поездах теперь делать строго запрещено. Как теперь будут ездить пассажиры РЖД

С наступлением сезона отпусков и деловых поездо...

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С наступлением сезона отпусков и деловых поездок Российские железные дороги (РЖД) готовятся к значительному увеличению пассажиропотока. Для повышения уровня комфорта и безопасности железнодорожные компании вводят несколько важных изменений, которые улучшат качество поездок.

Оптимизация нижних полок в вагонах

Новое правило использования нижних полок в купейных и плацкартных вагонах позволяет пассажирам с верхних мест временно пользоваться нижними полками в определенные часы:

  • Завтрак: с 7:00 до 10:00;
  • Обед: с 12:00 до 15:00;
  • Ужин: с 19:00 до 21:00.

Эти изменения были введены после многочисленных просьб пассажиров с верхних мест, которые часто сталкивались с неудобствами из-за невозможности комфортно поесть или поработать.

Правила для использования гаджетов

С учетом того, что громкий звук и видеосеансы могут мешать другим пассажирам, РЖД вводит правила для использования гаджетов:

  • Запрет на громкое воспроизведение музыки без наушников.
  • Запрещены онлайн-занятия, музыкальные репетиции и иные шумные занятия.
  • Рекомендуется пользоваться наушниками и снижать громкость.

Эти правила создадут более спокойную атмосферу в поездах, обеспечив комфорт для всех пассажиров.

Улучшение уровня сервиса

Дополнительно РЖД работает над повышением общего уровня сервиса. Среди улучшений:

  • Улучшение питания в вагонах-ресторанах и расширение меню.
  • Установка системы климат-контроля в купе премиум-класса.
  • Увеличение количества розеток и USB-портов для зарядки.
  • Обновление информационных систем с цифровыми табло и мобильными приложениями.

Советы для пассажиров

Чтобы сделать поездку максимально комфортной, пассажирам рекомендуется:

  • Заранее ознакомиться с расписанием использования нижних полок.
  • Взять с собой наушники.
  • Иметь портативное зарядное устройство для гаджетов.
  • Соблюдать уважительное отношение к другим пассажирам, особенно в вопросах общего пространства.

Будущее развития пассажирских перевозок

Нововведения РЖД — это лишь часть масштабной программы, направленной на модернизацию железнодорожного сообщения в России. В ближайшие годы планируется:

  • Расширение сети высокоскоростных магистралей.
  • Обновление поездов с упором на экологичность и энергоэффективность.
  • Внедрение биометрических систем безопасности.
  • Развитие интермодальных маршрутов для удобных пересадок.

Эти меры сделают поездки по железным дорогам еще более комфортными и удобными для пассажиров, путешествующих по России.

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