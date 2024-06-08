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Люди пьют сердечные капли: 12 июня выходной не видать

12 июня - День России, главный государственный праздник. И хотя этот день  отмечен в календаре красным цветом,  миллионы россиян  встретят его не за праздничным столом, а на рабочих местах.  Почему так происходит и есть ли шанс на более продолжительный от

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12 июня - День России, главный государственный праздник. И хотя этот день отмечен в календаре красным цветом, миллионы россиян встретят его не за праздничным столом, а на рабочих местах. Почему так происходит и есть ли шанс на более продолжительный отдых?

Кто трудится в праздник?

Статистика Росстата неумолима: почти треть трудоспособного населения страны задействована в отраслях, где простой невозможен. Это промышленность, энергетика, медицина, экстренные службы, транспортная инфраструктура и другие жизненно важные сферы. Не останутся в стороне и представители творческих профессий, ведь именно в праздники их труд особенно востребован.

Дополнительные выходные: как спланировать отдых?

Те, кому посчастливилось работать по пятидневке и чья профессия не связана с круглосуточным режимом, получают шанс удлинить выходные. В 2024 году День России выпадает на среду, что позволяет сократить рабочую неделю до четырех дней.

Эксперты советуют использовать эту возможность максимально эффективно и взять отпуск с 10 по 14 июня. Так вы получите целых девять дней отдыха, четыре из которых будут оплачиваемыми.

Планируйте отдых заранее и проведите праздничные дни с максимальной пользой!

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