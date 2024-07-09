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Люди обомлели: в поездах теперь это делать строго запрещено. Как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Железнодорожные компании, предвидя пиковый сезон, внедряют ряд нововведений, призванных сделать поездки комфортнее и безопаснее.

dzen.ru

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Лето в России — это время отпусков и долгожданных путешествий! Миллионы россиян отправляются на поездах к морю, в горы, к родственникам. Железнодорожные компании, предвидя пиковый сезон, внедряют ряд нововведений, призванных сделать поездки комфортнее и безопаснее. Рассказываем о главных изменениях и делимся полезными советами для путешественников.

«Нижняя полка» по расписанию:

Одним из самых обсуждаемых нововведений стало регулирование доступа к нижним полкам для пассажиров верхних мест. Теперь время использования нижней полки четко регламентировано. С 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 предоставляется приоритет для завтрака и ужина соответственно. С 12:00 до 15:00 пассажиры с верхних полок могут расположиться внизу для отдыха и обеда. Это решение призвано разрешить давний спор и обеспечить комфорт всех путешественников.

Тишина в вагоне:

В целях обеспечения спокойной атмосферы в поездах вводятся ограничения на использование электронных устройств. Громкая музыка, шумные игры и видеозвонки — под запретом. Рекомендуется использовать наушники и соблюдать тишину, особенно в ночное время. Уважайте покой своих попутчиков!

Планируйте заранее:

Железнодорожные компании настоятельно рекомендуют приобретать билеты заранее, идеально — за 90 дней до поездки. Это позволит выбрать удобные места и избежать неприятных сюрпризов в виде отсутствия билетов на нужную дату.

И не забудьте про правила:

Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с правилами провоза багажа, животных и крупногабаритных предметов. Это поможет избежать недоразумений и сделает вашу поездку максимально комфортной.

Отправляясь в путешествие на поезде этим летом, помните о новых правилах и рекомендациях. Планируйте поездку заранее, уважайте других пассажиров и наслаждайтесь комфортной дорогой!

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