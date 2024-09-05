Люди лишились дара речи: в российских поездах запретили делать это - как теперь будут ездить пассажиры РЖД

Российские железные дороги представляют новые правила для поездов дальнего следования, разработанные с целью обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. Изменения охватывают различные аспекты путешествия, включая распределение мест в купе и регулирование использования электроники.

График для оптимального комфорта

Введен четкий график использования нижних полок для пассажиров на верхних местах. Утренние часы с 7 до 10 и вечерние с 19 до 21 теперь предназначены для комфортного доступа к столам и нижним полкам. Обеденный перерыв запланирован с 12 до 15 часов.

Тишина для комфортного путешествия

РЖД акцентирует внимание на снижении шума в вагонах, ограничивая использование гаджетов на высокой громкости. Теперь для прослушивания музыки, проведения онлайн-занятий и других шумных активностей необходимо использовать наушники или устанавливать устройства на минимальную громкость.

Улучшение услуг на борту

Компания также улучшает сервис на борту поездов. Пассажиры могут ожидать улучшенное качество питания и расширенный выбор блюд.

Рекомендации для путешественников

Пассажирам рекомендуется заранее планировать завтраки/обеды/ужины в соответствии с расписанием и всегда иметь при себе наушники для использования персональных устройств. Портативное зарядное устройство будет полезно для поддержания заряда ваших гаджетов во время длительных поездок.

Фокус на безопасности и комфорте

Эти меры, введенные РЖД, направлены на создание условий для более комфортного и безопасного путешествия, демонстрируя заботу компании о потребностях и благополучии своих пассажиров.

