Люди лишились дара речи: в российских поездах запретили делать это - как теперь будут ездить пассажиры РЖД
sdelanounas.ru
Российские железные дороги представляют новые правила для поездов дальнего следования, разработанные с целью обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. Изменения охватывают различные аспекты путешествия, включая распределение мест в купе и регулирование использования электроники.
График для оптимального комфорта
Введен четкий график использования нижних полок для пассажиров на верхних местах. Утренние часы с 7 до 10 и вечерние с 19 до 21 теперь предназначены для комфортного доступа к столам и нижним полкам. Обеденный перерыв запланирован с 12 до 15 часов.
Тишина для комфортного путешествия
РЖД акцентирует внимание на снижении шума в вагонах, ограничивая использование гаджетов на высокой громкости. Теперь для прослушивания музыки, проведения онлайн-занятий и других шумных активностей необходимо использовать наушники или устанавливать устройства на минимальную громкость.
Улучшение услуг на борту
Компания также улучшает сервис на борту поездов. Пассажиры могут ожидать улучшенное качество питания и расширенный выбор блюд.
Рекомендации для путешественников
Пассажирам рекомендуется заранее планировать завтраки/обеды/ужины в соответствии с расписанием и всегда иметь при себе наушники для использования персональных устройств. Портативное зарядное устройство будет полезно для поддержания заряда ваших гаджетов во время длительных поездок.
Фокус на безопасности и комфорте
Эти меры, введенные РЖД, направлены на создание условий для более комфортного и безопасного путешествия, демонстрируя заботу компании о потребностях и благополучии своих пассажиров.
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