Люди лишились дара речи: в поездах запретили делать это - как теперь будут ездить пассажиры РЖД

Российские железные дороги (РЖД) внедрили обновленные правила для пассажиров, нацеленные на повышение уровня безопасности и комфорта в пути.

Среди ключевых новаций — введение расписания доступа к нижним полкам для пассажиров, размещенных на верхних местах в купейных и плацкартных вагонах, что должно организовать и упорядочить пространство в вагонах.

Также РЖД устанавливает строгие ограничения на использование электроники: с этого момента громкое воспроизведение музыки и другие звуковые проявления без наушников запрещены. Это решение направлено на минимизацию шумового дискомфорта для пассажиров. В рамках этих изменений введено также запрещение на проведение онлайн-занятий и музыкальных сессий в общих купейных пространствах.

В дополнение к этим мерам, РЖД активно работают над улучшением сервисных услуг: предстоит повышение качества и разнообразия предлагаемых блюд, введение климат-контроля в премиальных купе, а также установка дополнительных мест для зарядки электронных устройств.

Путешественникам советуется заблаговременно ознакомиться с расписанием и соответственно спланировать время для приема пищи. Важно также взять с собой наушники и портативные зарядные устройства для поддержания работоспособности своих гаджетов во время долгих переездов.

Откликаясь на пожелания путешествующих, РЖД внедрили систему строго определенного использования столов, позволяющую пассажирам верхних мест пользоваться столами в определенные часы: утром с 7 до 10 и вечером с 19 до 21, а также в обеденные часы с 12 до 15, устанавливая тем самым временные окна для еды и общения.