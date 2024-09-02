Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Люди лишились дара речи: в поездах запретили делать это - как теперь будут ездить пассажиры РЖД

Российские железные дороги (РЖД) внедрили обнов...

company.rzd.ru

Подписаться в Telegram

Российские железные дороги (РЖД) внедрили обновленные правила для пассажиров, нацеленные на повышение уровня безопасности и комфорта в пути.

Среди ключевых новаций — введение расписания доступа к нижним полкам для пассажиров, размещенных на верхних местах в купейных и плацкартных вагонах, что должно организовать и упорядочить пространство в вагонах.

Также РЖД устанавливает строгие ограничения на использование электроники: с этого момента громкое воспроизведение музыки и другие звуковые проявления без наушников запрещены. Это решение направлено на минимизацию шумового дискомфорта для пассажиров. В рамках этих изменений введено также запрещение на проведение онлайн-занятий и музыкальных сессий в общих купейных пространствах.

В дополнение к этим мерам, РЖД активно работают над улучшением сервисных услуг: предстоит повышение качества и разнообразия предлагаемых блюд, введение климат-контроля в премиальных купе, а также установка дополнительных мест для зарядки электронных устройств.

Путешественникам советуется заблаговременно ознакомиться с расписанием и соответственно спланировать время для приема пищи. Важно также взять с собой наушники и портативные зарядные устройства для поддержания работоспособности своих гаджетов во время долгих переездов.

Откликаясь на пожелания путешествующих, РЖД внедрили систему строго определенного использования столов, позволяющую пассажирам верхних мест пользоваться столами в определенные часы: утром с 7 до 10 и вечером с 19 до 21, а также в обеденные часы с 12 до 15, устанавливая тем самым временные окна для еды и общения.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

дезинфекция горячим паром

Лонгриды

23 часа назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: фоторепортаж с Дня города

Новости Казани

9 часов назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

ремонт стиральных машин индезит в Краснодаре

Новости Татарстана

10 часов назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Новости Казани

день назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

В Верхнеуслонском районе пять человек пострадали в аварии

Новости Казани

8 часов назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстан на 14 месте в рейтинге самых высоких зарплат

Об этом сообщили в издании РИА Новости

Новости Татарстана

час назад

В РТ врача обвинили во взятках на 112 тысяч за сертификаты о прививках

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

2 часа назад

Власти Татарстана заплатят стобалльникам ЕГЭ от 15 до 35 тысяч

Новости Татарстана

2 часа назад

В МЧС объяснили столб дыма на территории экокомпании в Челнах
Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отр...
Новости Татарстана
35 минут назад

Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отравилась девочка в Тетюшах

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане с 23 по 29 августа 10 человек отравились алкоголем

Новости Казани

6 часов назад

В КФУ объяснили причину роста цен на проживание в общежитиях в 3 раза

Новости Татарстана

7 часов назад

Грибников Татарстана предупредили о клещах
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
6 дней назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
В Верхнеуслонском районе 5 человек пострадали в...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Верхнеуслонском районе 5 человек пострадали в аварии