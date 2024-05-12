Люди, которые едят такие продукты, имеют самый низкий уровень холестерина в крови — даже без строгого рациона: диетолог раскрыл секрет

Высокий уровень холестерина в крови может негативно влиять на здоровье сердца и сосудов, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не все нуждаются в строгом рационе для поддержания нормального уровня холестерина.

Диетолог поделился секретами продуктов, которые естественным образом помогают контролировать уровень липидов и поддерживают здоровье сердца.

Продукты, снижающие холестерин

Авокадо: Богатое полезными жирами, авокадо способствует снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышению «хорошего» (ЛПВП). Его можно добавлять в салаты, смузи или использовать в качестве намазки.

Овсянка: Овсянка содержит растворимую клетчатку, называемую бета-глюканом. Этот тип клетчатки связывается с холестерином в кишечнике, помогая снизить его уровень.

Орехи: Миндаль, грецкие орехи и фундук богаты мононенасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами, которые могут уменьшить воспаление и снизить уровень холестерина.

Оливковое масло: Замена насыщенных жиров оливковым маслом помогает снизить уровень ЛПНП. Это масло также богато антиоксидантами, которые защищают сердце.

Бобовые: Чечевица, фасоль и горох являются отличным источником растительного белка и клетчатки. Они замедляют всасывание холестерина в кишечнике.

Лосось: Этот вид рыбы богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить триглицериды и повысить уровень ЛПВП.

Чай: Черный и зеленый чай содержат антиоксиданты, которые могут снизить уровень ЛПНП. Регулярное употребление помогает поддерживать баланс липидов.

Эти продукты не только вкусные, но и полезные для поддержания низкого уровня холестерина в крови. Даже без строгого рациона они помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Интеграция этих продуктов в повседневное питание позволит улучшить здоровье и поддержать сердце.