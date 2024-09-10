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«Лучший способ проучить соседа, который паркуется, как олень» — реальная история подписчика. Работает всегда

В каждом дворе многоквартирного дома найдется ч...

dzen.ru

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В каждом дворе многоквартирного дома найдется человек, который считает, что правила парковки созданы не для него. Он занимает два места, блокирует проезд другим автомобилям, а иногда и вовсе присваивает себе «личное» парковочное место.

Никакие разговоры и уговоры не помогают. Вот история из одного российского двора, которая рассказывает, как жители справились с таким «королем парковки».

Когда правила не для всех

Один из жителей нашего двора стал известен всем как человек, который игнорирует любые правила парковки. Он всегда занимал два места, часто блокировал другие машины и нарушал спокойствие всех жильцов. Этот человек был уверен, что парковочное место перед его окном — его собственность «по наследству от предыдущих хозяев».

Как-то раз, когда он заблокировал выезд другой машины, он фактически перекрыл доступ ко всему двору, что вызвало проблемы не только для жителей, но и для вызванных на помощь служб.

Два метода решения

Соседи решили, что пора принимать меры. Первый, более мягкий метод, заключался в том, чтобы наклеить на номера его автомобиля специальные наклейки, делающие их нечитаемыми. Это действие привело к тому, что сосед был оштрафован. На второй раз он поумнел и начал снимать номера во время парковки, чтобы избежать штрафов.

Однако, когда мягкие методы не сработали, один из жильцов принял более радикальные меры. Он намазал машину вандала клейкой смесью, а затем посыпал ее зерном, что привлекло стаи птиц. Машина была буквально испачкана, а лакокрасочное покрытие серьезно пострадало от когтей и клювов птиц.

«После этого инцидента наш „король парковки“ значительно изменил свое поведение. Он стал более внимателен и уважителен к правилам общежития. Через несколько месяцев он даже решил переехать, искать место, где к его методам парковки будут относиться более терпимо».

Эта история — напоминание о том, что иногда для восстановления порядка требуются решительные действия. Однако, перед тем как применять радикальные методы, всегда стоит попытаться решить конфликт мирным путем. И помните, что нарушение закона — это не выход, и последствия могут быть непредсказуемыми.

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