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Лучший рецепт заготовки сладкого перца: секреты от шеф-повара

Заливка маринада: Залейте горячим маринадом пер...

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Заготовка сладкого перца на зиму — это отличный способ сохранить вкус и аромат свежих овощей. Вот один из рецептов, а также секреты от шеф-повара, которые помогут сделать вашу заготовку особенно вкусной.

Рецепт маринованного сладкого перца

Ингредиенты:

Сладкий перец (разных цветов) — 1 кг

Уксус (9%) — 200 мл

Вода — 500 мл

Сахар — 100 г

Соль — 30 г

Чеснок — 4-5 зубчиков

Черный перец горошком — 5-7 шт.

Лавровый лист — 2-3 шт.

Зелень (укроп, петрушка) — по желанию

Приготовление:

Подготовка перца: Перец тщательно промойте, удалите хвостики и семена. Нарежьте его на полоски или кружочки в зависимости от ваших предпочтений.

Подготовка маринада: В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль, черный перец и лавровый лист. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая, чтобы растворить сахар и соль. Как закипит, снимите с огня и дайте немного остыть.

Укладание в банки: На дно стерилизованных банок положите несколько зубчиков чеснока и зелень, затем уложите нарезанный перец. Упакуйте плотно, чтобы не оставалось пустот.

Заливка маринада: Залейте горячим маринадом перец до самого верха, оставляя примерно 1 см свободного пространства. Закройте банки крышками.

Стерилизация: Если вы используете высокие банки (0,5-1 л), рекомендуется стерилизовать их в кипящей воде в течение 15-20 минут. Меньшие банки можно стерилизовать меньшее время.

Остужание: После стерилизации аккуратно вынимайте банки и ставьте их вверх дном, укутайте полотенцем и дайте остыть при комнатной температуре.

Секреты от шеф-повара:

Выбор перца: Для заготовки лучше всего подходят яркие и мясистые плоды. Они более сочные и ароматные.

Эксперименты с специями: Не бойтесь добавлять свои любимые специи и травы. К маринаду можно добавить, например, кориандр, перец чили или даже имбирь для остроты.

Нежность вкуса: Чтобы перец в заготовке был более нежным, количество уксуса в маринаде можно уменьшить, добавив вместо него немного лимонного сока.

Использование масла: Перед закатыванием можно добавить немного растительного масла, это сделает консервацию более ароматной и сохранит структуру овощей.

Дозревание: Оставьте заготовки на 2-3 недели в прохладном, темном месте — таким образом, они успеют «дозреть» и улучшить вкус.

Наслаждайтесь вашей вкусной заготовкой зимними вечерами!

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