Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Лучшего средства для долгой жизни не найти: с этим напитком вы проживете целый век — эффективность доказана учёными

Лучшего средства для долгой жизни не найти: с этим напитком вы проживете целый век — эффективность доказана учёными

imghub.ru

Подписаться в Telegram

Исследования последних лет всё чаще подтверждают: зелёный чай обладает уникальными свойствами, которые могут способствовать увеличению продолжительности жизни.

Учёные из различных стран пришли к выводу, что регулярное употребление этого напитка связано с рядом положительных эффектов для здоровья, включая уменьшение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепление иммунной системы.

Антиоксидантная сила зелёного чая

Основное преимущество зелёного чая — высокое содержание антиоксидантов, в частности катехинов, которые борются с свободными радикалами в организме. Свободные радикалы могут привести к окислительному стрессу, ускоряющему процесс старения и способствующему развитию многих заболеваний.

Исследования и результаты

Исследование, проведённое в Японии, где зелёный чай традиционно популярен, показало, что у людей, регулярно пьющих 5 и более чашек зелёного чая в день, смертность от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и инсульт, значительно ниже, чем у тех, кто пьет менее одной чашки в день.

Прочие преимущества

Кроме улучшения сердечно-сосудистой системы, зелёный чай способствует укреплению костной ткани, снижению уровня холестерина и даже поддержанию здоровья мозга, замедляя процессы, которые могут привести к развитию болезни Альцгеймера и деменции.

Советы по употреблению

Для получения максимальной пользы рекомендуется употреблять зелёный чай в свежезаваренном виде, избегая добавления сахара или молока, которые могут уменьшить полезные свойства антиоксидантов.

Это открытие учёных подчёркивает важность зелёного чая в рационе современного человека и его потенциал в продлении жизни, что делает его не только приятным напитком, но и мощным инструментом для поддержания здоровья и активности на протяжении всей жизни.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

17 апреля Татарстан вновь пострадал от беспилотников

Интересное в Казани

23 часа назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году

сетка на вентиляцию от тараканов фото

Лонгриды

день назад

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

Интересное в Казани

3 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

отделка входной двери в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные

Новости Татарстана

день назад

Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Новости Татарстана

22 часа назад

20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

Новости Татарстана

день назад

17 апреля на Татарстаном сбили украинский БПЛА

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане бывшему сотруднику МВД придется вернуть в казну 59,7 млн рублей
Лонгриды
15 часов назад

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ

Новости Татарстана

3 часа назад

Тренера «Рубина» Рашида Рахимова отстранили на 2 игры за оскорбительное поведение

Новости Татарстана

3 часа назад

СК РФ официально подтвердил задержание главы Тукаевского района Камаева

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани, по данным аналитиков Яндекса, чаще всего покупают свиной шашлык
Альметьевский молкомбинат обратился в УФАС Татарстана после сюжета на НТВ
Новости Татарстана
12 минут назад

Альметьевский молкомбинат обратился в УФАС Татарстана после сюжета на НТВ

Новости Татарстана

17 часов назад

Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет

Новости Татарстана

18 часов назад

В Набережных Челнах студентам предлагают зарплату до 120 000 рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой с 18 по 23 апреля
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году