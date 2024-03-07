Лучшее время для рассады в 2024 году: томаты, перцы, кабачки и капуста со свеклой

Близится сезон сельскохозяйственных работ на дачах, и садоводы уже активно готовятся к посеву.

Опытные огородники знают, что у каждой культуры есть оптимальное время для высадки, и они также обращают внимание на лунный календарь, чтобы выбрать благоприятные дни для посадки рассады. Вот информация о лучшем времени для посева различных овощей:



1. Огурцы:

Многие садоводы предпочитают сразу высеять семена огурцов в грунт без использования рассады. В таком случае рекомендуется начать в мае. Удачные дни в конце мая - 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 30 и 31. Если же вы хотите использовать рассаду, то для посева подходят апрельские дни – 6, 10, 11 и 14.



2. Перцы:

Тепловой режим является важным для перцев, поскольку они требуют температуры 25-30 градусов для всходов. Семена перца обычно высевают за 60-80 дней до предполагаемой посадки в грунт, что приходится на февраль-начало марта. Согласно лунному календарю, благоприятные дни для посева перцев – 16, 19, 20, 21 и 29 февраля, а также 1, 2, 13 и 14 марта.



3. Баклажаны:

Баклажаны также любят тепло, но их семена прорастают быстрее. Перед посевом рекомендуется удерживать их во влажной ткани в теплом месте. Посев баклажанов рекомендуется проводить в марте. Благоприятные дни для этого – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28 и 29 числа.



Капуста – неприхотливая культура, семена которой можно сразу высаживать в открытый грунт в конце апреля или начале мая. Если вы планируете использовать рассаду, то лучше ориентироваться на сорт культуры. Важно обеспечить достаточное освещение для рассады и постепенно закалять ее перед посадкой в грунт.Время посева томатов зависит от сорта, но обычно огородники предпочитают начинать заниматься рассадой во второй половине марта. Первые всходы семян томатов обычно появляются через примерно 7 дней. Благоприятные дни для посадки томатов – 14, 18, 19, 27, 28 и 29 числа.Кабачки также можно сразу сажать в грунт или начинать с рассады, но не раньше конца мая. Оптимальная температура для прорастания семян составляет 26-27 градусов. Благоприятные дни для посева кабачков совпадают с огурцами согласно лунному календарю.Важно помнить, что успешный посев рассады овощей требует учета времени и условий для каждой культуры, а также последовательный уход за растениями до их пересадки в грунт.