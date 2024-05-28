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Лучшее удобрение: залейте под кусты малины в мае

В области сельского хозяйства каждый сезон приносит новые открытия и нестандартные методы улучшения урожая.

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В области сельского хозяйства каждый сезон приносит новые открытия и нестандартные методы улучшения урожая.

Специалист в области сельского хозяйства Ксения Давыдова предложила "хибинам" уникальный способ удобрения кустов малины, который поразил многих садоводов.

По мнению эксперта, для создания этого удивительного удобрения понадобятся картофельные очистки, обычно выбрасываемые на свалку. Однако с некоторыми изменениями эти остатки могут стать ценным ресурсом для вашего сада.

Процесс превращения картофельных очисток в удобрение начинается с их тщательной обработки и высыхания в духовке. Затем они подвергаются переработке в блендере до состояния мелкой пыли.

Эта "мука" из картофельных очисток станет вашим секретным оружием в борьбе за обильный урожай малины. посыпая ею почву у корней кустов в мае, вы подготовите растения к будущему цветению и плодоношению.

Не упустите возможность превратить обычные картофельные очистки в мощное удобрение, которое принесет вам обильный урожай ягод летом. следуйте советам агронома и удивите себя результатами этого необычного эксперимента на своем участке!

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