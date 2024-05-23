Лучшее удобрение: насыпьте под кусты малины в мае месяце
Картофельные очистки - секрет богатого урожая малины!
Кто бы мог подумать, что обычные картофельные очистки, которые мы привыкли отправлять в мусорное ведро, могут стать настоящим эликсиром для садовой малины? Агроном Ксения Давыдова раскрыла секрет этого необычного, но эффективного удобрения. Пишет "Наша Газета".
Больше никаких дорогих подкормок - всё гениальное просто! Для приготовления "волшебного порошка" понадобятся лишь картофельные очистки и немного старания.
Как приготовить удобрение:
- Сушка: Тщательно промойте очистки и просушите их в духовке до полного испарения влаги.
- Измельчение: Измельчите высушенные очистки в блендере до состояния мелкой крошки, напоминающей муку.
Как применять:
Получившейся "картофельной мукой" посыпьте почву вокруг кустов малины в мае. Это подготовит растения к обильному цветению и плодоношению.
Этот простой и бюджетный способ поможет получить отличный урожай малины и сэкономить на дорогих удобрениях. Попробуйте и убедитесь сами!
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