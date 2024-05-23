Лучшее удобрение: насыпьте под кусты малины в мае месяце

Картофельные очистки - секрет богатого урожая малины!



Кто бы мог подумать, что обычные картофельные очистки, которые мы привыкли отправлять в мусорное ведро, могут стать настоящим эликсиром для садовой малины? Агроном Ксения Давыдова раскрыла секрет этого необычного, но эффективного удобрения. Пишет "Наша Газета".



Больше никаких дорогих подкормок - всё гениальное просто! Для приготовления "волшебного порошка" понадобятся лишь картофельные очистки и немного старания.



Как приготовить удобрение:

Сушка: Тщательно промойте очистки и просушите их в духовке до полного испарения влаги. Измельчение: Измельчите высушенные очистки в блендере до состояния мелкой крошки, напоминающей муку.

Как применять:



Получившейся "картофельной мукой" посыпьте почву вокруг кустов малины в мае. Это подготовит растения к обильному цветению и плодоношению.



Этот простой и бюджетный способ поможет получить отличный урожай малины и сэкономить на дорогих удобрениях. Попробуйте и убедитесь сами!