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Лучшее удобрение: насыпьте под кусты малины в мае

Каждый сезон в сельском хозяйстве открывает новые возможности для улучшения урожая.

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Каждый сезон в сельском хозяйстве открывает новые возможности для улучшения урожая.

Недавно агроном Ксения Давыдова представила уникальный метод удобрения кустов малины, который вызвал интерес среди садоводов.

Используя картофельные очистки, обычно выбрасываемые на свалку, можно создать удивительное удобрение для вашего сада. Процесс превращения этих остатков в полезное удобрение начинается с их обработки и высушивания в духовке. Затем очистки измельчаются в блендере до состояния мелкой пыли.

Полученная "мука" из картофельных очисток становится секретным оружием в борьбе за обильный урожай малины. В мае ее можно посыпать почву у корней кустов, чтобы подготовить растения к будущему цветению и плодоношению.

Не упустите возможность превратить обычные картофельные очистки в мощное удобрение, которое принесет вам обильный урожай ягод летом. Следуйте советам агронома и порадуйтесь результатам этого необычного эксперимента на своем участке!

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