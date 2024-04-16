Чтобы дольше сохранять здоровье и жизненную активность, важно не только внимательно относиться к своему здоровью, но и сознательно выбирать продукты питания.

Марк Хайман, эксперт по функциональной медицине и автор диеты «Pegan Diet», считает, что зеленый чай — это напиток, способствующий долголетию благодаря своим уникальным свойствам.

Зеленый чай содержит обильное количество фенольных соединений, которые защищают организм от болезней сердца и других хронических недугов. В нем также присутствуют катехины — вещества, оказывающие бактерицидное воздействие, укрепляющие сосуды и капилляры, замедляющие процессы старения мозга и борющиеся с действием свободных радикалов.

Исследования в регионах Юго-Восточной Азии показали, что у людей, регулярно пьющих зеленый чай, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже. Также они реже сталкиваются с снижением уровня полезных липопротеидов с возрастом.

Этот напиток также полезен для поддержания здоровья кишечника, так как способствует размножению полезных бактерий, укрепляющих его стенки.

Помните, что представленная информация носит общий информационный характер. Прежде чем вносить изменения в свой рацион или образ жизни, рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом, сообщает портал «Хибины».