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Лучшее средство для долголетия: с этим вкусным напитком вы будете жить 100 лет и больше — эффективность доказана учёными

Лучшее средство для долголетия: с этим вкусным напитком вы будете жить 100 лет и больше — эффективность доказана учёными

serdcelechim.ru

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Чтобы дольше сохранять здоровье и жизненную активность, важно не только внимательно относиться к своему здоровью, но и сознательно выбирать продукты питания.

Марк Хайман, эксперт по функциональной медицине и автор диеты «Pegan Diet», считает, что зеленый чай — это напиток, способствующий долголетию благодаря своим уникальным свойствам.

Зеленый чай содержит обильное количество фенольных соединений, которые защищают организм от болезней сердца и других хронических недугов. В нем также присутствуют катехины — вещества, оказывающие бактерицидное воздействие, укрепляющие сосуды и капилляры, замедляющие процессы старения мозга и борющиеся с действием свободных радикалов.

Исследования в регионах Юго-Восточной Азии показали, что у людей, регулярно пьющих зеленый чай, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже. Также они реже сталкиваются с снижением уровня полезных липопротеидов с возрастом.

Этот напиток также полезен для поддержания здоровья кишечника, так как способствует размножению полезных бактерий, укрепляющих его стенки.

Помните, что представленная информация носит общий информационный характер. Прежде чем вносить изменения в свой рацион или образ жизни, рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом, сообщает портал «Хибины».

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