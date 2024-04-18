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Лучше средства для долгой жизни: с этим напитком вы проживете целый век — эффективность доказана учёными

Лучше средства для долгой жизни: с этим напитком вы проживете целый век — эффективность доказана учёными

reddragontea.ru

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Марк Хайман, авторитетный эксперт в области функциональной медицины и автор популярной книги «The Pegan Diet», акцентирует внимание на значении зелёного чая как напитка, способствующего здоровью и долголетию.

По его мнению, включение зелёного чая в ежедневный рацион может существенно улучшить качество жизни.

Целебные свойства зелёного чая:

Зелёный чай, насыщенный фенольными соединениями, представляет собой мощный антиоксидантный и противовоспалительный источник. Эти соединения, включая катехины, способствуют укреплению сосудов и капилляров, защищают мозг от процессов старения и развития неврологических заболеваний, таких как деменция. Также они эффективно борются со свободными радикалами, которые могут вызвать ряд хронических заболеваний.

Влияние на сердечно-сосудистую систему:

Исследования, проведённые в Юго-Восточной Азии, показали, что употребление зелёного чая может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря его способности уменьшать уровень «плохого» холестерина и поддерживать артериальное давление в норме.

Поддержка пищеварительной системы:

Зелёный чай также благоприятно влияет на здоровье кишечника. Он стимулирует рост полезных бактерий, поддерживающих здоровую микрофлору, что не только улучшает пищеварение, но и укрепляет иммунную систему. Это делает его ценным ресурсом для поддержания общего благополучия организма.

Необходимо подчеркнуть, что перед внесением любых изменений в рацион, особенно если имеются хронические заболевания или особые пищевые потребности, следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Это поможет избежать возможных нежелательных взаимодействий и обеспечить наиболее безопасный и эффективный подход к улучшению здоровья.

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