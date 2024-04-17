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Лучше средства для долгой жизни: с этим напитком вы будете жить больше 100 лет — эффективность доказана учёными

Лучше средства для долгой жизни: с этим напитком вы будете жить больше 100 лет — эффективность доказана учёными

about-tea.ru

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Марк Хайман, известный врач функциональной медицины и автор популярной книги «The Pegan Diet», рекомендует включить в ежедневный рацион зелёный чай как основной напиток для поддержания здоровья и продления жизни.

Этот напиток, как показывают исследования, обладает множеством целебных свойств.

Чем полезен зелёный чай?

Зелёный чай богат фенольными соединениями, которые играют ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний. Катехины, содержащиеся в зелёном чае, оказывают мощное бактерицидное действие, укрепляют сосуды и капилляры, замедляют процессы старения мозга, включая развитие деменции, и эффективно борются со свободными радикалами.

Влияние на здоровье сердца и сосудов

Исследования в странах Юго-Восточной Азии показали, что регулярное употребление зелёного чая связано с существенным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эти данные подтверждают важность напитка в сохранении здоровья сердца.

Профилактика заболеваний и поддержка кишечника

Зелёный чай также способствует здоровью кишечника, стимулируя рост полезных бактерий, которые поддерживают его оболочку. Это делает его не только полезным для сердца и мозга, но и для общего состояния пищеварительной системы.

Важность консультации со специалистом

Несмотря на все преимущества, стоит помнить, что любые рекомендации по питанию лучше обсудить с квалифицированным специалистом, особенно если у вас есть хронические заболевания или особые диетические требования.

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