Лучше мульчи и навоза: посыпьте этим грядки два раза до конца июня - крепкий урожай до октября

С приближением лета каждый огородник стремится улучшить урожайность своих грядок. Недавно агрономы предложили альтернативу традиционным мульче и навозу — использование древесной золы как удобрения, которое не только обогащает почву питательными веществами, но и защищает растения от вредителей и болезней.

Почему древесная зола — ваш новый союзник в саду?

Древесная зола является отличным источником калия, кальция и магния — минералов, критически важных для здоровья растений. Калий, в частности, способствует усилению стенок клеток растений, что делает их более устойчивыми к заболеваниям и стрессам, таким как засуха или холод.

Как правильно использовать древесную золу?

Подготовка золы: Убедитесь, что зола, которую вы используете, не содержит остатков пластика, металла или других неподходящих материалов. Идеально подойдет зола после сжигания чистой древесины. Время применения: Для достижения лучших результатов золу следует вносить два раза за сезон — в начале июня и перед началом июля. Метод применения: Равномерно рассыпьте золу по поверхности грядок, слегка вмешивая в верхний слой почвы. Около 150-200 грамм на квадратный метр будет достаточно.

Преимущества древесной золы перед традиционными удобрениями:

Экологически чистая: Зола является натуральным продуктом, не содержит химикатов.

Двойное действие: Помимо питания растений, зола может помочь в борьбе с вредителями, такими как слизни и улитки, благодаря своей щелочной среде.

Улучшение структуры почвы: Зола может помочь сделать тяжелую почву более рыхлой и воздушной.

Осторожно!

Хотя древесная зола приносит много пользы, важно не переусердствовать с ее количеством, так как избыток калия может навредить другим полезным элементам в почве, таким как железо и магний.

Использование древесной золы как удобрения предлагает садоводам простой и натуральный способ улучшить урожайность своих грядок, сохраняя при этом здоровье почвы и окружающей среды. Это средство, проверенное временем, обязательно найдет свое место в арсенале каждого заботливого огородника.