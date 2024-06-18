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Лучше мульчи и навоза: посыпьте этим грядки 2 раза до конца июня - богатый урожай до октября

В поисках альтернатив традиционным методам удобрения, таким как мульчирование и использование навоза, садоводы обращают внимание на золу — доступное и эффективное средство для обогащения почвы.

abc-paper.ru

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В поисках альтернатив традиционным методам удобрения, таким как мульчирование и использование навоза, садоводы обращают внимание на золу — доступное и эффективное средство для обогащения почвы. Использование золы не только способствует улучшению плодородия земли, но и обещает обильный урожай с меньшими затратами и усилиями.

Почему зола?

Зола — это натуральный продукт сгорания органических материалов, таких как древесина и листья. Она богата калием, кальцием и магнием, что делает её отличным удобрением, которое помогает растениям лучше усваивать питательные вещества из почвы.

Как использовать золу для удобрения грядок

  1. Время применения: Идеальное время для использования золы — до конца июня. Это позволяет почве обогатиться минералами перед наступлением основного периода роста растений.
  2. Метод применения: Золу рекомендуется равномерно рассыпать по поверхности грядок. Норма — около 150-200 грамм на квадратный метр. После распределения золы почву следует слегка взрыхлить, чтобы зола смешалась с верхним слоем земли.
  3. Частота использования: Достаточно двух применений золы — одно в начале весны и второе до конца июня, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами на весь сезон.

Преимущества использования золы

  • Улучшение структуры почвы: Зола способствует улучшению дренажа и аэрации почвы, что особенно важно для тяжелых и глинистых почв.
  • Предотвращение заболеваний: Минералы в золе могут помочь предотвратить некоторые болезни растений, вызванные дефицитом питательных веществ.
  • Экологичность: Использование золы как удобрения является экологически безопасным методом, позволяя утилизировать отходы и уменьшать зависимость от химических удобрений.

Важные меры предосторожности

Необходимо учитывать, что зола может изменять pH почвы, делая её более щелочной. Поэтому перед применением золы следует проверить кислотность почвы, особенно если в вашем саду выращиваются растения, предпочитающие кислые условия.

Применение золы на грядках — это простой, недорогой и экологически чистый способ значительно улучшить урожайность огорода.

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