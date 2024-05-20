Лучше древесной золы и навоза: посыпьте этим грядки в конце мая – творит чудеса
Весна – время активных работ в огороде.
Рассада требует особого внимания, а грядки – тщательного ухода. Эксперты советуют корректно подкармливать почву для богатого урожая и здорового роста растений. Настоящий секрет в конце мая – костная мука, о которой рассказывают специалисты. Обогащенная фосфором и кальцием, она укрепляет корни и способствует развитию растений. Медленно разлагается, поэтому идеально подходит для использования в огороде. Пишет редакция ИА SevastopolMedia.
Подготовка грядок:
Перед посыпкой костной муки грядки следует очистить от сорняков и разрыхлить.
Применение костной муки:
Рассыпать по поверхности грядок 100-200 грамм на квадратный метр.
Внести в почву на глубину 5-10 см, используя грабли или мотыгу.
Полив:
Обильный полив после внесения для ускорения впитывания питательных веществ.
Преимущества:
Долгосрочное действие, улучшение структуры почвы, экологическая безопасность.
Сочетание с другими удобрениями, такими как компост или перегной, улучшит результат.
Регулярный полив и уход – ключ к здоровым растениям и богатому урожаю. Контролируйте состояние грядок и их удобрение. Используйте костную муку в конце мая для равномерного питания растений, что окажет благоприятное влияние на их рост. Следуйте советам специалистов и наслаждайтесь успешным садоводством весной и летом.
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