Лучше древесной золы и навоза: посыпьте этим грядки в конце мая – творит чудеса

Весна – время активных работ в огороде.

Рассада требует особого внимания, а грядки – тщательного ухода. Эксперты советуют корректно подкармливать почву для богатого урожая и здорового роста растений. Настоящий секрет в конце мая – костная мука, о которой рассказывают специалисты. Обогащенная фосфором и кальцием, она укрепляет корни и способствует развитию растений. Медленно разлагается, поэтому идеально подходит для использования в огороде. Пишет редакция ИА SevastopolMedia.

Подготовка грядок:

Перед посыпкой костной муки грядки следует очистить от сорняков и разрыхлить.

Применение костной муки:

Рассыпать по поверхности грядок 100-200 грамм на квадратный метр.

Внести в почву на глубину 5-10 см, используя грабли или мотыгу.

Полив:

Обильный полив после внесения для ускорения впитывания питательных веществ.

Преимущества:

Долгосрочное действие, улучшение структуры почвы, экологическая безопасность.

Сочетание с другими удобрениями, такими как компост или перегной, улучшит результат.

Регулярный полив и уход – ключ к здоровым растениям и богатому урожаю. Контролируйте состояние грядок и их удобрение. Используйте костную муку в конце мая для равномерного питания растений, что окажет благоприятное влияние на их рост. Следуйте советам специалистов и наслаждайтесь успешным садоводством весной и летом.