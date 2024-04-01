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Лучше ягод: этот продукт защити кожу от ультрафиолета и очистит сосуды — заменяет вредные сладости

Лучше ягод: этот продукт защити кожу от ультрафиолета и очистит сосуды — заменяет вредные сладости

dzen.ru

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Диетологи Алена Поташева и Яна Картаева поделились своим мнением о преимуществах горького шоколада, который, несмотря на распространенное мнение, может быть включен в рацион даже при соблюдении диеты.

Этот продукт ценится за высокое содержание какао, что придает ему особенный вкус и обеспечивает наличие множества полезных для здоровья веществ.

Картаева подчеркнула, что в отличие от темного шоколада, который часто содержит больше сахара, горький шоколад открывает свой вкус постепенно и является менее сладким. Поташева добавила, что горький шоколад положительно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию олеиновой и стеариновой кислот, а также способствует снижению уровня холестерина и давления.

Эти эксперты также обратили внимание на то, что горький шоколад является источником важных микроэлементов, в том числе магния. Более того, содержащиеся в нем флавонолы могут защищать кожу от ультрафиолетового излучения и поддерживать увлажненность, а также способствовать сохранению когнитивных функций в зрелом возрасте, предотвращая риск развития деменции. Все это делает горький шоколад не только вкусным лакомством, но и ценным продуктом для поддержания здоровья, сообщает портал «Хибины».

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