Любителям остренького: готовлю баклажаны именно так: секрет корейской кулинарии
Этот рецепт – настоящий подарок для тех, кто ценит пикантность и яркие вкусовые сочетания. Баклажаны по-корейски – это феерия ароматов и остроты, которая не оставит равнодушным никого!
Ингредиенты:
Баклажаны – 1 кг
Морковь – 2 шт. (крупные)
Лук репчатый – 1 шт.
Болгарский перец – 2 шт. (лучше взять красный или оранжевый для яркости)
Чеснок – 4-5 зубчиков
Растительное масло – 100 мл
Соевый соус – 50 мл
Уксус 9% - 2 ст.л.
Сахар – 1 ст.л.
Кориандр молотый – 1 ч.л.
Красный молотый перец (чили) – по вкусу (будьте осторожны, он очень острый!)
Кунжут – 1 ст.л.
Соль – по вкусу
Зеленый лук (для украшения) – по желанию
Секрет корейской кухни: Для придания блюду аутентичного вкуса используйте специальную корейскую приправу для моркови по-корейски. Ее можно найти в большинстве супермаркетов.
Приготовление:
1. Подготовка овощей: Баклажаны нарезать брусочками, посолить и оставить на 30 минут для удаления горечи. Морковь натереть на специальной терке для корейской моркови (или нарезать тонкой соломкой). Лук нарезать полукольцами, болгарский перец – соломкой. Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс.
2. Обжарка баклажанов: Баклажаны промыть от соли и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
3. Соус: В отдельной миске смешать соевый соус, уксус, сахар, кориандр, красный перец и чеснок.
4. Соединяем ингредиенты: В большой миске смешать обжаренные баклажаны, морковь, лук, болгарский перец и залить приготовленным соусом. Хорошо перемешать, добавить кунжут и оставить мариноваться на несколько часов (в идеале – на ночь) в холодильнике.
Подача: Перед подачей украсить зеленым луком. Баклажаны по-корейски отлично сочетаются с любыми мясными блюдами и являются прекрасной закуской как для праздничного, так и для повседневного стола.
Совет: Если вы любите более острый вкус, увеличьте количество красного перца в соусе. Но будьте осторожны, блюдо получается действительно огненным!
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