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· 16+ · Алина Алмакаева

Любителям остренького: готовлю баклажаны именно так: секрет корейской кулинарии

Этот рецепт  –  настоящий подарок для тех,  кто...

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Этот рецепт – настоящий подарок для тех, кто ценит пикантность и яркие вкусовые сочетания. Баклажаны по-корейски – это феерия ароматов и остроты, которая не оставит равнодушным никого!

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг

Морковь – 2 шт. (крупные)

Лук репчатый – 1 шт.

Болгарский перец – 2 шт. (лучше взять красный или оранжевый для яркости)

Чеснок – 4-5 зубчиков

Растительное масло – 100 мл

Соевый соус – 50 мл

Уксус 9% - 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Красный молотый перец (чили) – по вкусу (будьте осторожны, он очень острый!)

Кунжут – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Зеленый лук (для украшения) – по желанию

Секрет корейской кухни: Для придания блюду аутентичного вкуса используйте специальную корейскую приправу для моркови по-корейски. Ее можно найти в большинстве супермаркетов.

Приготовление:

1. Подготовка овощей: Баклажаны нарезать брусочками, посолить и оставить на 30 минут для удаления горечи. Морковь натереть на специальной терке для корейской моркови (или нарезать тонкой соломкой). Лук нарезать полукольцами, болгарский перец – соломкой. Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс.

2. Обжарка баклажанов: Баклажаны промыть от соли и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

3. Соус: В отдельной миске смешать соевый соус, уксус, сахар, кориандр, красный перец и чеснок.

4. Соединяем ингредиенты: В большой миске смешать обжаренные баклажаны, морковь, лук, болгарский перец и залить приготовленным соусом. Хорошо перемешать, добавить кунжут и оставить мариноваться на несколько часов (в идеале – на ночь) в холодильнике.

Подача: Перед подачей украсить зеленым луком. Баклажаны по-корейски отлично сочетаются с любыми мясными блюдами и являются прекрасной закуской как для праздничного, так и для повседневного стола.

Совет: Если вы любите более острый вкус, увеличьте количество красного перца в соусе. Но будьте осторожны, блюдо получается действительно огненным!

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