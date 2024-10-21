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Ложатся спать в одну кровать с козой: что скрывают Джиган и Самойлова

Многодетная мама и успешная блогер Оксана Самой...

zakon.kz

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Многодетная мама и успешная блогер Оксана Самойлова продолжает удивлять своих подписчиков, но на этот раз не модными образами или семейными фотографиями, а необычным подарком от мужа.

Совсем недавно рэпер Джиган решил порадовать свою супругу живым и весьма необычным подарком — козой по имени Мими. Теперь 36-летняя Оксана рассказывает, как её мечта о питомце сбылась, а коза уже успела стать новой звездой социальных сетей.

Как коза Мими покорила социальные сети

Получившая имя Мими, коза быстро завоевала сердца не только семьи Самойловой, но и тысяч подписчиков Оксаны. Блогер активно делится в своих аккаунтах трогательными и забавными моментами из жизни нового члена семьи. Пользователи шутят, что козочка живет, пожалуй, даже лучше многих людей: она обитает в роскошном доме, спит в постели хозяев, а перед сном Джиган не забывает погладить её по головке.

Особое внимание вызывает то, что для Мими подготовлен целый гардероб. Оксана приобрела для козы разноцветные комбинезоны, и теперь её можно встретить на прогулках в яркой и теплой одежде. Самойлова также возит козочку с собой на машине, добавляя ещё больше внимания к их трогательному тандему.

Реакция поклонников: юмор и восторг

Неудивительно, что поклонники с большим энтузиазмом восприняли появление Мими в жизни знаменитой семьи. Комментарии пользователей полны юмора и добродушных шуток: «Мальчики дарят цветы, мужчины — козу», «То чувство, когда коза живет лучше, чем ты», «Mood: хочу быть козой в семье Самойловых».

Подписчики активно обсуждают и комментируют каждую новую фотографию и видео с участием Мими, а семья Самойловой охотно делится новыми кадрами их совместной жизни.

Козочка Мими: новая «мама» и семейная жизнь

Оксана Самойлова с юмором признается, что Мими буквально не отходит от нее ни на шаг. Козочка быстро приняла её за свою «маму» и теперь всюду следует за Оксаной. Если хозяйка пропадает из виду, Мими начинает её искать по дому и беспокойно издает звуки, пытаясь найти свою «мамочку». Это трогательное поведение ещё больше умиляет подписчиков, а дети Оксаны и Джигана просто в восторге от нового члена семьи.

Осенняя фотосессия с участием Мими

Недавно Оксана поделилась результатами семейной фотосессии, в которой приняла участие и козочка Мими. Семья Самойловых решила запечатлеть этот осенний момент, и коза, конечно же, стала главной героиней снимков. Мими весело позировала вместе с остальными членами семьи, что вызвало очередную волну восторга у поклонников.

Коза Мими живет на «высокой ноте»

Новый питомец семьи Самойловых не только окружён заботой, но и живет на полных правах члена семьи. Оксана с удовольствием делится деталями её питания: Мими получает свежие овощи, траву и капусту. Недавно Самойлова рассказала, как застала Мими на кухонном столе, что вызвало множество смешанных комментариев от подписчиков. Пожалуй, можно смело утверждать, что коза живёт на «высокой ноте», окружённая вниманием и заботой.

Необычный подарок от Джигана стал настоящим сюрпризом, который покорил не только Оксану, но и её огромную аудиторию в социальных сетях. Теперь Мими — настоящая звезда, и кажется, её популярность только растёт.

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