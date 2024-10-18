Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Лотки от яиц оставляю в погребе — и всю зиму слезы счастья утираю: нужны не для хранения урожая — эффект на миллион

Многие дачники и любители загородной жизни знаю...

agromer.ru

Подписаться в Telegram

Многие дачники и любители загородной жизни знают, что осень — это время заготовок и подготовки погреба к зиме. Но вот что может удивить: обычные лотки от яиц могут сыграть совсем иную роль в вашем погребе, которая не имеет ничего общего с хранением урожая.

Оказывается, этот простой предмет способен подарить настоящий комфорт и стать незаменимым помощником в зимнее время. Об этом необычном лайфхаке рассказала одна опытная хозяйка, которая утверждает, что благодаря лоткам от яиц всю зиму утирает слезы счастья.

Не для хранения, а для защиты

Применение лотков от яиц в погребе не имеет отношения к привычному хранению овощей или фруктов. Их главная задача — контроль за влажностью и запахами. Оказывается, картонные лотки прекрасно впитывают лишнюю влагу, которая накапливается в погребе в холодное время года, предотвращая плесень и затхлый запах.

Как это работает?

Лотки из картона обладают высокой впитывающей способностью. Когда они находятся в погребе, они эффективно поглощают излишки влаги, создавая оптимальный микроклимат. Это особенно актуально для помещений, где хранится не только урожай, но и домашние закрутки, банки с консервацией и прочие продукты, которые не должны быть подвержены сырости.

К тому же, лотки от яиц помогают нейтрализовать неприятные запахи. Иногда в погребе может появиться запах затхлости, особенно если в нем долгое время не было хорошей вентиляции. Картонные лотки помогают избавляться от этого запаха естественным путем, что делает их настоящим спасением для тех, кто заботится о сохранности своих запасов.

Простой и доступный метод

Самое главное преимущество этого метода — его доступность. Лотки от яиц есть практически у каждого, и вместо того, чтобы выбрасывать их, можно использовать их с умом. Расположите их по углам погреба, на полках или даже между банками с консервацией. Уже спустя несколько недель вы заметите, как микроклимат в вашем хранилище станет более приятным, а воздух — свежим.

Бонус: дополнительная защита для фруктов и овощей

Помимо контроля влажности и запахов, лотки можно использовать для дополнительной защиты урожая. Например, они отлично подходят для размещения яблок, груш и других фруктов, поскольку мягкая структура картона предотвращает их повреждения при соприкосновении. А еще это помогает продлить срок хранения плодов, сохраняя их свежими на протяжении долгого времени.

Лотки от яиц — это не просто упаковка для хранения скорлупок. В погребе они могут стать настоящим спасением, контролируя влажность, устраняя запахи и защищая урожай от повреждений. Этот простой и доступный лайфхак уже помог многим хозяйкам, которые с радостью пользуются этим методом для создания идеального микроклимата в своих погребах. Попробуйте сами — и вы всю зиму будете наслаждаться результатом, утирая «слезы счастья» от того, как просто можно улучшить хранение своих запасов!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Около развязки на Мамадышском тракте 5-километровая пробка

Новости Татарстана

12 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха

как бороться с тараканами в квартире. причины их возникновения

Новости Татарстана

день назад

В 80 лет умер страдавший деменцией актер Николай Пархоменко

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

грузовой автоэлектрик с выездом москва в Москве

Новости Казани

13 часов назад

Стало известно, за что поймали 34-летнего директора казанской стройфирмы

Новости Татарстана

день назад

Ураган «Милтон» не дойдет до Республики Татарстан

Новости Татарстана

день назад

17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани с 25 по 31 октября ограничат движение по Вознесенскому тракту

Новости Казани

11 часов назад

В результате жуткого ДТП под Казанью умер 18-летний парень
Лонгриды
час назад

«Кошкин дом»: как живут животные в Казани

Зима подступает, холода окутывают город, отопле...

Новости Казани

5 часов назад

Под Казанью 18 октября произошло страшное ДТП

Полезное

7 часов назад

Украсьте свой участок осенью: что сажать в Республике Татарстан для создания красивого сада

Новости Татарстана

6 часов назад

ВТБ выяснил критерии выбора онлайн-банка для бизнеса

Новости Казани

6 часов назад

4 ноября в Казани перекроют центр
Медведю Терпею из Казани обеспечены особые усло...
Новости Казани
день назад

Медведю Терпею из Казани обеспечены особые условия в Москве

Новости Татарстана

6 часов назад

ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 22%

Новости Татарстана

6 часов назад

В ВТБ рассказали, на что россияне тратят деньги

Новости Казани

6 часов назад

Во время саммита изменится маршрут автобусов № 91 и троллейбусов № 8
Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, г...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 