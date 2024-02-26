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Лотерейный билет озолотит: Глоба предсказал двум знакам зодиака денежную удачу с 1 марта

Лотерейный билет озолотит: Глоба предсказал двум знакам зодиака денежную удачу с 1 марта

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Финансовая удача в марте будет благосклонна к двум знакам зодиака, утверждает известный российский астролог Павел Глоба. Он предсказывает, что эта удача будет настолько сильной, что даже участие в лотерее может принести выигрыш.

Первыми счастливчиками окажутся представители знака Овна. В начале весны все, к чему они прикоснутся, обернется успехом и прибылью. Особенно великие суммы могут прийти к ним из неожиданных источников, таких как возврат долгов или наследство от родственников.

А знак Стрельца ждет возможность монетизировать свою страсть, превратив ее в собственный бизнес. Ведь что может быть лучше, чем зарабатывать на том, что приносит удовольствие? Это идеальное положение, когда любимое дело становится источником дохода, и представителей этого знака ожидает многократное увеличение своего капитала, сообщает gorodkirov.

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