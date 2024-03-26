Лотерейный билет лишним не будет: к кому по прогнозам Глобы придет денежная удача уже с 1 апреля

По мнению известного астролога Павла Глобы некоторым людям стоит испытать свою удачу в лотерее без страха. Согласно его предсказанию, поток финансовой удачи ожидается начиная с 1 апреля, и в этом контексте покупка лотерейного билета может оказаться весьма удачным шагом. Сообщает Город Киров.ру.

Перечень счастливчиков этой весной начинается с Овнов. Астролог видит, что эти люди в ближайшем будущем будут успешно справляться с любыми поручениями. Не удивительно, что их финансовое положение будет постепенно укрепляться. Также имеет значение внешний источник: возможно, им предстоит наследие от дальних родственников или кто-то вернет долги.

Стрельцы, по прогнозу, смогут превратить свое хобби в источник дохода. Таким образом, им предстоит обнаружить работу мечты, которая помимо удовольствия будет приносить и материальную выгоду. С постоянством и трудолюбием они смогут увидеть прибыль быстрее и легче.