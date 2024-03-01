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Лотерея принесет богатство: кому Глоба пообещал финансовую удачу с 1 марта

Лотерея принесет богатство: кому Глоба пообещал финансовую удачу с 1 марта

life.ru

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Известный в России астролог Павел Глоба назвал два знака зодиака, которые могут рассчитывать на удачу с приходом марта.

Овен

С началом марта Овнам стоит ожидать улучшения в финансовой сфере. Возможно, появятся новые возможности для заработка или увеличения доходов. Также в этот период Овнам стоит обратить внимание на свое здоровье и начать заниматься спортом или здоровым образом жизни.

Стрелец

Стрельцам начнет везти в личных отношениях. Возможно, вы найдете новую любовь или укрепите отношения с текущим партнером. Также в этот период у Стрельцов будет повышена энергия и мотивация, что поможет им добиться успеха в работе и достичь поставленных целей.

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