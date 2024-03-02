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Лотерея озолотит: кому Глоба пообещал финансовую удачу с 1 марта

Лотерея озолотит: кому Глоба пообещал финансовую удачу с 1 марта

horoscopes.rambler.ru

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Известный в России астролог Павел Глоба отметил два знака зодиака, которые могут расчитывать на свое уникальное везение после прихода марта 2024 года.

Им даже советуют попытать счастье в лотерее.

Овен

С началом марта Овнам благоприятный период для финансовых успехов. В этот период вы можете ощутить подъем в своей финансовой сфере, возможно, благодаря новым идеям или проектам. Старайтесь быть решительными в принятии финансовых решений и не бояться экспериментировать. Предстоящий месяц может принести вам неожиданные возможности для увеличения доходов и улучшения финансового положения.

Стрелец

Со вступлением в март Стрельцам предстоит период финансового роста и процветания. Новые возможности появятся на горизонте, способствуя увеличению доходов и расширению финансовых перспектив. Будьте открыты к инвестициям, новым проектам и знакомствам, которые могут принести вам дополнительные источники дохода. Этот месяц будет благоприятным для реализации ваших финансовых целей и стремлений.

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