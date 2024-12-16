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«Лишитесь всех денег»: экономист Михаил Хазин призвал россиян не совершать эту роковую ошибку

Известный экономист Михаил Хазин выступил с пре...

tver24.com

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Известный экономист Михаил Хазин выступил с предупреждением для россиян, подчеркнув необходимость осторожного подхода к инвестированию в условиях продолжающейся экономической нестабильности.

По мнению эксперта, главной задачей сегодня является сохранение накоплений, а не их приумножение. Как действовать, чтобы избежать финансовых потерь?

Стратегия сохранения: банковские депозиты с надёжным доходом

Михаил Хазин советует рассматривать классические банковские депозиты как наиболее надёжный способ защиты накоплений от инфляции. Он рекомендует выбирать счета под сложный процент с максимальным сроком действия. Такой подход позволит минимизировать влияние инфляции на сбережения и сохранить их реальную стоимость.

Преимущества депозитов:

  • Предсказуемый доход;
  • Гарантия возврата средств в рамках страхования вкладов;
  • Минимальные риски.

В условиях нестабильности Хазин подчёркивает, что сохранение средств важнее, чем стремление к их быстрому приумножению.

Рискованные инвестиции: чего стоит избегать?

Экономист предостерегает россиян от участия в рискованных финансовых операциях, таких как:

  • Игра на бирже;
  • Покупка криптовалюты;
  • Вложение в схемы с обещанием высокой доходности.

Хазин отмечает, что экономическая нестабильность делает такие вложения особенно опасными. По его словам, участие в финансовых авантюрах может привести к полной потере сбережений.

Почему сейчас не время для риска?

С 2013 года в России наблюдается затяжной экономический спад, сопровождающийся замедлением темпов роста, инфляцией и снижением покупательской способности населения. В таких условиях рискованные инвестиции становятся чрезвычайно ненадёжными. Эксперт подчёркивает, что желание получить «быстрые деньги» часто оборачивается значительными потерями.

Как минимизировать риски?

Для тех, кто стремится сохранить свои накопления, Михаил Хазин рекомендует:

  • Инвестировать только в проверенные инструменты. Классические банковские вклады остаются самым безопасным вариантом.
  • Избегать эмоциональных решений. Финансовые вложения требуют взвешенного подхода, а не стремления к мгновенной прибыли.
  • Не поддаваться на обещания «высокой доходности без риска». Любая инвестиция с такими характеристиками зачастую является мошенничеством.
  • Планировать долгосрочные стратегии. Краткосрочные вложения в нестабильных условиях редко приносят ожидаемую выгоду.

Надёжность важнее доходности

Михаил Хазин подчёркивает: в условиях нестабильной экономики главное — сохранить накопления, а не пытаться их приумножить. Банковские депозиты с гарантированным доходом остаются самым безопасным инструментом для россиян. Экономист рекомендует подходить к инвестициям с осторожностью и избегать рискованных шагов, которые могут привести к утрате средств.

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