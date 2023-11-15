«Лишить гражданства и выдворить из страны»: депутат Госдумы сказал, что надо делать с теми, кто отказывается служить на СВО

Депутат Государственной думы, а также Зампред комитета по обороне России Юрий Швыткин высказался о том, что следует делать с мигрантами, которые получили российский паспорт, но отказываются участвовать в СВО на Украине и уклоняются от службы в Вооруженных силах РФ, сообщил Проспект мира.

Согласно российскому законодательству, все граждане Российской Федерации обязаны исполнять свой воинский долг, вступая в армию России, если у них нет никаких ограничений по здоровью. Закон относится и к иностранцам, получившим российский паспорт, объяснил Юрий Швыткин.

Другими словами, мигранты, переехавшие жить в РФ и получившие местное гражданство, становятся ответственны перед законодательством нашей страны, включая законы, касающиеся службы в ВС России.

Для граждан Российской Федерации, проживающих в стране с рождения, за уклонение от военной службы законом предусмотрены наказания в виде штрафов или лишения свободы. Однако мигрантов, с приобретенным гражданством России и отказывающихся от участия в СВО на Украине, Юрий Швыткин предложил и вовсе лишать этого гражданства и выгонять из страны «к чертовой матери», так как, по мнению Зампреда комитета по обороне, у людей, переехавших в Россию, но не подчиняющихся ее законам, есть свои небескорыстные цели.