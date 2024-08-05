Лисички, томленые в сливочном масле: самый лучший рецепт от изобретательной хозяйки

Грибочки с нежным вкусом и ароматом леса способны покорить любого гурмана! А уж если приготовить их по особому рецепту, то ваши домашние будут в полном восторге!

Этот рецепт достался мне от бабушки, которая славилась своей изобретательностью на кухне.

Ингредиенты:

Лисички – 500 г

Сливочное масло – 100 г

Репчатый лук – 1 шт. (среднего размера)

Чеснок – 2-3 зубчика

Свежая зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

1. Подготовка грибов:Лисички тщательно переберите, удалите мусор и промойте под проточной водой. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

2. Обжаривание лука: Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сливочном масле до прозрачности.

3. Добавляем грибы: К обжаренному луку добавьте лисички, посолите, поперчите и готовьте на среднем огне до выпаривания жидкости, периодически помешивая.

4. Секретный ингредиент: Когда жидкость испарится, добавьте к грибам пропущенный через пресс чеснок. Он придаст блюду пикантность и аромат.

5. Томим в сливочном масле: Убавьте огонь до минимума, добавьте оставшееся сливочное масло и томите грибы под крышкой 10-15 минут.

Подавайте лисички, томленые в сливочном масле, в горячем виде, посыпав свежей рубленой зеленью. Это отличное самостоятельное блюдо, а также идеальный гарнир к мясу, птице или картофелю.