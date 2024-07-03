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Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с начала июля

Специалист по гражданско-правовым дисциплинам объяснила особенности деления имущества граждан, желающих развестись.

ysia.ru

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Ирина Сивакова, специалист по гражданско-правовым дисциплинам, подчеркивает, что земельные участки, приобретенные в браке и последующе приватизированные, рассматриваются как совместная собственность супругов.

Это обуславливает необходимость согласия обоих сторон при оформлении сделок в период брака, подтверждаемое требованием нотариуса о согласовании с бывшим мужем при дарении такого участка.

Но Верховный Суд РФ делает важное уточнение: после расторжения брака нотариальное согласие бывшего супруга не требуется для совершения сделок с общим имуществом. Это подразумевает, что бывшая супруга может без согласия бывшего мужа или наоборот заключить договор дарения участка своей матери и зарегистрировать его в ЕГРН.

В то же время, остается риск оспаривания сделки бывшим мужем в течение года, если он докажет, что получатель знал о его несогласии на дарение. Это подчеркивает значимость документирования всех деталей сделки для предотвращения юридических споров.

Советы для разведенных супругов

Для тех, кто проходит процесс развода или уже развелся, крайне важно понимать свои права и обязанности в отношении совместно нажитого имущества. Понимание законодательства помогает обеспечить защиту своих интересов и избежать конфликтов и судебных разбирательств. Всегда старайтесь документировать любые соглашения и юридические действия, чтобы обеспечить юридическую чистоту ваших действий и защиту ваших прав, сообщает progorod43.

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