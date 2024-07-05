Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с июля 2024 года
darminaopel.ru
После развода изменения происходят в процессе управления имуществом, которое было приобретено во время брака. В соответствии с новыми правовыми руководствами, выделенными Верховным Судом РФ, существуют ключевые моменты, на которые должны обратить внимание бывшие супруги при проведении сделок с недвижимостью.
Правила по общему имуществу, нажитому во время брака
Все имущество, приобретенное супругами во время брака, включая участки земли, считается их совместной собственностью. До официального развода проведение операций с этим имуществом требует согласия обеих сторон, что должно быть зафиксировано нотариально.
Изменения после развода
Согласно Решению Верховного Суда РФ, после окончания брака нет необходимости в нотариальном согласии бывшего супруга на проведение операций с недвижимостью. Теперь бывшие муж и жена могут сами совершать сделки, например, передавать земельные участки в подарок родственникам, без дополнительных условий согласия.
Потенциальные риски оспаривания сделок
Существует опасность оспаривания таких сделок в течение года, если будет доказано, что сторона, получающая имущество, была в курсе несогласия другой стороны. Поэтому важно внимательно и тщательно документировать каждую операцию, чтобы избежать будущих юридических споров.
Советы для разведенных супругов
Людям, пережившим развод, важно хорошо понимать свои права и обязанности по распределению общего имущества. Следует строго соблюдать правила юридического процесса и документировать все операции с имуществом, чтобы обеспечить защиту своих личных прав и интересов.
Обновленные правовые указания Высшей судебной инстанции РФ упрощают управление имуществом после развода и подчеркивают важность знания законодательства. Это помогает бывшим супругам ориентироваться в сложных вопросах раздела имущества с наименьшими рисками и конфликтами.
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