Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 июля 2024

Специалист в области гражданского права, выделяет важные аспекты управления имуществом, приобретенным во время брака.

vsegda-pomnim.com

Подписаться в Telegram

Специалист в области гражданского права, выделяет важные аспекты управления имуществом, приобретенным во время брака.

Согласно её комментариям, земельные участки, купленные и приватизированные в период брака, считаются общей собственностью супругов, что требует взаимного согласия на любые транзакции до официального развода. Это обычно подтверждается через нотариальное согласие.

Однако, как подчеркивает Верховный Суд РФ, после расторжения брака требование нотариального согласия бывшего супруга отменяется. Так, бывшие супруги могут независимо друг от друга проводить сделки с недвижимостью, например, дарить земельный участок родственникам, регистрируя это действие в ЕГРН без дополнительного согласия бывшего партнера.

Впрочем, существует вероятность оспаривания таких сделок в течение года, если доказано, что сторона, получающая имущество, знала о несогласии другой стороны. Это делает критически важным детальную документацию каждой сделки для предотвращения возможных правовых споров в будущем.

Рекомендации для тех, кто прошел развод

Людям, пережившим развод, важно иметь четкое понимание своих прав и обязанностей касательно общего имущества. Понимание и правильное применение законодательства критически важны для защиты личных интересов и предотвращения юридических конфликтов. Специалисты настоятельно советуют уделять особое внимание документации всех юридических процедур, связанных с разделом имущества, чтобы гарантировать законность и защиту собственных прав, пишет progorod43.

Таким образом, обновленные указания Верховного Суда РФ облегчают процесс управления собственностью после развода, подчеркивая необходимость осведомленности и осторожности в деликатных вопросах раздела имущества.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Спортивные новости Казани

день назад

«Луидор» стал стратегическим партнером футбольного клуба «Рубин» на сезон 2024-2025

народные способы от тараканов

Новости Казани

19 часов назад

Победитель Игр БРИКС Никитин выразил претензии к организации соревнований

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

ремонт вмятин без покраски в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея

Новости Татарстана

день назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием

Новости Татарстана

день назад

Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Новости Казани

18 часов назад

На Дубравной в Казани образовалась огромная яма

Новости Казани

17 часов назад

В Казани отменили 2 автобусных маршрута и изменили схему еще 9
Новости Татарстана
12 часов назад

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

Новости Казани

13 часов назад

В Казани спасли подростка 2006 года, который чуть не утонул у пляжа «Локомотив»

Новости Казани

день назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

Новости Казани

15 часов назад

Шаурма, эчпочмак и пицца: топ популярных вкусностей в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

В Зеленодольске 3 июля дали старт строительству 4-й очереди логоцентра Ozon
В больнице Татарстана остаются 8 пациентов с ботулизмом
Новости Татарстана
14 часов назад

В больнице Татарстана остаются 8 пациентов с ботулизмом

Новости Казани

16 часов назад

Лицей со школой дронов в Казани планируют построить уже к 1 сентября

Новости Татарстана

16 часов назад

Заработная плата форварда Ника Петана в «Ак Барсе» составит 65 млн рублей

Новости Татарстана

19 часов назад

8 пляжей в Татарстане, на которых опасно купаться
«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов
Интересное в Казани
5 дней назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов
Казанского блогера в Челнах изнасиловал таксист
Новости Татарстана
14 часов назад

Казанского блогера в Челнах изнасиловал таксист