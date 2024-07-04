Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 июля 2024

Специалист в области гражданского права, выделяет важные аспекты управления имуществом, приобретенным во время брака.

Согласно её комментариям, земельные участки, купленные и приватизированные в период брака, считаются общей собственностью супругов, что требует взаимного согласия на любые транзакции до официального развода. Это обычно подтверждается через нотариальное согласие.

Однако, как подчеркивает Верховный Суд РФ, после расторжения брака требование нотариального согласия бывшего супруга отменяется. Так, бывшие супруги могут независимо друг от друга проводить сделки с недвижимостью, например, дарить земельный участок родственникам, регистрируя это действие в ЕГРН без дополнительного согласия бывшего партнера.

Впрочем, существует вероятность оспаривания таких сделок в течение года, если доказано, что сторона, получающая имущество, знала о несогласии другой стороны. Это делает критически важным детальную документацию каждой сделки для предотвращения возможных правовых споров в будущем.

Рекомендации для тех, кто прошел развод

Людям, пережившим развод, важно иметь четкое понимание своих прав и обязанностей касательно общего имущества. Понимание и правильное применение законодательства критически важны для защиты личных интересов и предотвращения юридических конфликтов. Специалисты настоятельно советуют уделять особое внимание документации всех юридических процедур, связанных с разделом имущества, чтобы гарантировать законность и защиту собственных прав, пишет progorod43.

Таким образом, обновленные указания Верховного Суда РФ облегчают процесс управления собственностью после развода, подчеркивая необходимость осведомленности и осторожности в деликатных вопросах раздела имущества.