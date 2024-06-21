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Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 июля

В последнее время всё чаще встречаются случаи, когда после развода возникают вопросы передачи имущества, полученного в браке.

pravograd.org

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В последнее время всё чаще встречаются случаи, когда после развода возникают вопросы передачи имущества, полученного в браке.

Один из таких случаев касается женщины, которая планирует передать садовый участок, унаследованный от родителей и приватизированный во время брака, своей матери. Однако процесс осложнён требованием нотариуса о согласии бывшего мужа на сделку.

Правовая природа собственности

Юрист Ирина Сивакова уточняет, что земельный участок, полученный одним из супругов в период брака и впоследствии приватизированный, признаётся совместной собственностью. Это означает, что любые действия с таким имуществом должны согласовываться с другим супругом.

Нотариальное согласие после развода

В то же время, по информации из телеграм-канала юриста, Верховный суд РФ указывает, что нотариальное согласие бывшего мужа или жены не требуется для сделок с общим имуществом, если брак уже был расторгнут. Следовательно, женщина имеет полное право заключить договор дарения с матерью и провести регистрацию сделки через МФЦ.

Возможность оспаривания сделки

Тем не менее второй супруг имеет право оспорить сделку в течение года после того, как он узнал или должен был узнать о её совершении. Для успешного оспаривания необходимо доказать, что одаряемая сторона знала об отсутствии согласия на дарение. Это условие прописано в статье 253 Гражданского кодекса РФ.

Защита прав и должная осторожность

В подобных ситуациях крайне важно тщательно документировать все аспекты сделки. Правильное оформление документов и заранее полученные консультации с юристом могут предотвратить возможные споры и защитить права всех сторон.

Этот случай, о котором сообщили на sevastopolmedia, подчёркивает необходимость глубокого понимания законодательства о собственности и семейных правах, что поможет избежать юридических проблем при проведении транзакций с недвижимостью, особенно после развода.

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