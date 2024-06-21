Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 июля
pravograd.org
В последнее время всё чаще встречаются случаи, когда после развода возникают вопросы передачи имущества, полученного в браке.
Один из таких случаев касается женщины, которая планирует передать садовый участок, унаследованный от родителей и приватизированный во время брака, своей матери. Однако процесс осложнён требованием нотариуса о согласии бывшего мужа на сделку.
Правовая природа собственности
Юрист Ирина Сивакова уточняет, что земельный участок, полученный одним из супругов в период брака и впоследствии приватизированный, признаётся совместной собственностью. Это означает, что любые действия с таким имуществом должны согласовываться с другим супругом.
Нотариальное согласие после развода
В то же время, по информации из телеграм-канала юриста, Верховный суд РФ указывает, что нотариальное согласие бывшего мужа или жены не требуется для сделок с общим имуществом, если брак уже был расторгнут. Следовательно, женщина имеет полное право заключить договор дарения с матерью и провести регистрацию сделки через МФЦ.
Возможность оспаривания сделки
Тем не менее второй супруг имеет право оспорить сделку в течение года после того, как он узнал или должен был узнать о её совершении. Для успешного оспаривания необходимо доказать, что одаряемая сторона знала об отсутствии согласия на дарение. Это условие прописано в статье 253 Гражданского кодекса РФ.
Защита прав и должная осторожность
В подобных ситуациях крайне важно тщательно документировать все аспекты сделки. Правильное оформление документов и заранее полученные консультации с юристом могут предотвратить возможные споры и защитить права всех сторон.
Этот случай, о котором сообщили на sevastopolmedia, подчёркивает необходимость глубокого понимания законодательства о собственности и семейных правах, что поможет избежать юридических проблем при проведении транзакций с недвижимостью, особенно после развода.
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