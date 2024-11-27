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Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 декабря 2024

Передача земельного участка через договор дарен...

alrf.ru

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Передача земельного участка через договор дарения — популярный способ оформить право собственности на недвижимость между близкими родственниками.

Однако если участок был приватизирован во время брака, могут возникнуть юридические трудности. Юрист Ирина Сивакова и Верховный суд Российской Федерации разъяснили, когда нужно согласие бывшего супруга, а когда от него можно отказаться.

Совместная собственность и согласие супруга

Согласно закону, имущество, полученное в период брака, автоматически считается совместной собственностью супругов. Это относится и к участкам земли, которые были приватизированы одним из супругов во время семейной жизни. Поэтому нотариусы вправе требовать согласие бывшего супруга для оформления договора дарения.

Позиция Верховного суда: когда согласие не требуется

Верховный суд РФ уточнил, что после расторжения брака согласие второго супруга на сделки с совместным имуществом больше не нужно. Таким образом, если женщина уже развелась, она вправе заключить договор дарения земельного участка, например, в пользу своей матери, и зарегистрировать сделку в ЕГРН без необходимости уведомления бывшего мужа.

Может ли бывший супруг оспорить сделку?

Да, бывший супруг сохраняет право оспорить дарение, но только в течение одного года после регистрации договора. Для этого он должен доказать, что:

  • Земельный участок являлся совместной собственностью;
  • Его согласие на сделку не было получено;
  • Лицо, которому подарен участок, осознавало отсутствие этого согласия.

Если хотя бы одно из условий не подтверждено, оспорить сделку не получится.

Как защитить сделку от оспаривания?

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется соблюдать следующие шаги:

  • Проконсультируйтесь с юристом.

Это поможет точно определить статус имущества и возможность заключения сделки без согласия бывшего супруга.

  • Составьте договор дарения правильно.

Убедитесь, что в документе указаны все необходимые данные о земельном участке и сторонах сделки.

  • Документируйте согласие или уведомление.

Даже если согласие бывшего супруга не требуется, уведомление о сделке может послужить доказательством вашей добросовестности.
Своевременно регистрируйте сделку.

Регистрация в ЕГРН закрепляет права нового собственника.

Что делать, если сделка оспорена?

Если бывший супруг подал иск на оспаривание договора дарения, важно:

  • Обратиться за помощью к опытному юристу;
  • Подготовить все документы, подтверждающие добросовестность дарения;
  • Указать на пропуск годового срока для подачи иска (если это применимо).

Дарение земельного участка, приватизированного во время брака, — процесс, требующий внимательности и понимания юридических тонкостей. Несмотря на то что после развода согласие бывшего супруга не требуется, важно учитывать возможные риски оспаривания сделки. Заблаговременная подготовка и консультация с юристом помогут защитить ваши права и избежать сложностей.

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