Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 декабря

Вопросы, связанные с распоряжением имуществом после расторжения брака, нередко вызывают сложности. Особенно это касается земельных участков, которые были получены и приватизированы в период совместной жизни супругов.

Юрист разъясняет, какие права сохраняются у бывших супругов и как правильно оформить сделку, чтобы избежать возможных споров.

Кому принадлежит участок после приватизации?

Если земельный участок был получен супругом на праве постоянного пользования и приватизирован в период брака, он признается совместной собственностью обоих супругов. Это означает, что любые сделки с таким имуществом, включая дарение, требуют соблюдения ряда правил.

Во время брака:

При совершении сделки, например дарения, необходимо нотариальное согласие второго супруга. Это объясняется тем, что участок является совместно нажитым имуществом.

После развода:

Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что после расторжения брака согласие бывшего супруга на сделки с общим имуществом больше не требуется. Таким образом, владелец участка может самостоятельно подарить его, например, родственнику, и зарегистрировать договор в ЕГРН.

Возможные риски и их последствия

Несмотря на отсутствие необходимости в получении согласия бывшего супруга, остаются юридические риски. Второй супруг может оспорить сделку, если докажет, что одаряемая сторона знала об отсутствии его согласия.

Срок оспаривания:

Бывший муж/жена вправе подать иск в течение одного года с момента, когда ему стало известно о сделке.

На что обратить внимание?

Документы, подтверждающие расторжение брака, должны быть в полном порядке.

Сделка должна быть оформлена корректно, с регистрацией в ЕГРН.

Как защитить сделку от возможных споров?

Для снижения риска оспаривания сделки с земельным участком рекомендуется следующее:

Подготовьте полный пакет документов.

Это включает свидетельство о приватизации, подтверждение расторжения брака и выписку из ЕГРН.

Проверьте оформление договора.

Договор дарения должен быть составлен в строгом соответствии с законодательством и зарегистрирован в органах Росреестра.

Консультируйтесь с юристом.

Юридическая помощь поможет избежать ошибок в документах и гарантирует защиту сделки от возможных претензий.

Рассмотрите уведомление бывшего супруга.

Хотя закон не требует этого, уведомление о совершении сделки может снизить риск судебного разбирательства.

Пример из практики: дарение матери

Женщина решила подарить своей матери земельный участок, который был приватизирован во время брака. После расторжения брака, согласно разъяснениям Верховного суда, она вправе оформить договор дарения без согласия бывшего мужа. Однако важно, чтобы документы на участок, а также сам договор дарения были зарегистрированы в ЕГРН в строгом соответствии с требованиями закона.

Оформление дарения земельного участка после развода возможно без согласия бывшего супруга, если соблюдены все юридические нормы. Однако важно помнить, что неправильное оформление сделки может привести к её оспариванию. Заблаговременная консультация с юристом и корректное оформление документов помогут избежать возможных рисков и защитить свои права.