Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 декабря

Вопросы, связанные с распоряжением имуществом п...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Вопросы, связанные с распоряжением имуществом после расторжения брака, нередко вызывают сложности. Особенно это касается земельных участков, которые были получены и приватизированы в период совместной жизни супругов.

Юрист разъясняет, какие права сохраняются у бывших супругов и как правильно оформить сделку, чтобы избежать возможных споров.

Кому принадлежит участок после приватизации?

Если земельный участок был получен супругом на праве постоянного пользования и приватизирован в период брака, он признается совместной собственностью обоих супругов. Это означает, что любые сделки с таким имуществом, включая дарение, требуют соблюдения ряда правил.

  • Во время брака:

При совершении сделки, например дарения, необходимо нотариальное согласие второго супруга. Это объясняется тем, что участок является совместно нажитым имуществом.

  • После развода:

Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что после расторжения брака согласие бывшего супруга на сделки с общим имуществом больше не требуется. Таким образом, владелец участка может самостоятельно подарить его, например, родственнику, и зарегистрировать договор в ЕГРН.

Возможные риски и их последствия

Несмотря на отсутствие необходимости в получении согласия бывшего супруга, остаются юридические риски. Второй супруг может оспорить сделку, если докажет, что одаряемая сторона знала об отсутствии его согласия.

Срок оспаривания:

Бывший муж/жена вправе подать иск в течение одного года с момента, когда ему стало известно о сделке.

На что обратить внимание?

Документы, подтверждающие расторжение брака, должны быть в полном порядке.

Сделка должна быть оформлена корректно, с регистрацией в ЕГРН.

Как защитить сделку от возможных споров?

Для снижения риска оспаривания сделки с земельным участком рекомендуется следующее:

  • Подготовьте полный пакет документов.

Это включает свидетельство о приватизации, подтверждение расторжения брака и выписку из ЕГРН.

  • Проверьте оформление договора.

Договор дарения должен быть составлен в строгом соответствии с законодательством и зарегистрирован в органах Росреестра.

  • Консультируйтесь с юристом.

Юридическая помощь поможет избежать ошибок в документах и гарантирует защиту сделки от возможных претензий.

  • Рассмотрите уведомление бывшего супруга.

Хотя закон не требует этого, уведомление о совершении сделки может снизить риск судебного разбирательства.

Пример из практики: дарение матери

Женщина решила подарить своей матери земельный участок, который был приватизирован во время брака. После расторжения брака, согласно разъяснениям Верховного суда, она вправе оформить договор дарения без согласия бывшего мужа. Однако важно, чтобы документы на участок, а также сам договор дарения были зарегистрированы в ЕГРН в строгом соответствии с требованиями закона.

Оформление дарения земельного участка после развода возможно без согласия бывшего супруга, если соблюдены все юридические нормы. Однако важно помнить, что неправильное оформление сделки может привести к её оспариванию. Заблаговременная консультация с юристом и корректное оформление документов помогут избежать возможных рисков и защитить свои права.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

Новости России

22 часа назад

АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей научно-технической конференции молодежи

уничтожение тараканов в москве сэс

Новости Казани

20 часов назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую

Новости России

3 дня назад

ВТБ раскрыл топ-3 мошеннические схемы на “черную пятницу”

составление генеалогического древа цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Татарстана

день назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

Новости Татарстана

18 часов назад

В Нижнекамске из-за аварии на водоводе из-под земли забил фонтан

Новости Татарстана

18 часов назад

19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска погибла в смертельном ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Казани начнут выдавать визы в Китай
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries

В настоящее время у маркетплейса только один ск...

Новости Казани

час назад

В Казани направлено в суд «дело юристов» об обмане 194 человек на 6,8 млн

Новости России

19 часов назад

В Волго-Вятском банке Сбербанка количество пользователей подписками СберПрайм увеличилось в 2,5 раза

Новости Казани

2 часа назад

В Кировском районе Казани произошло массовое ДТП

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане на этой неделе ожидается -12 градусов
За самовольную замену газового счетчика челнинк...
Новости Татарстана
час назад

За самовольную замену газового счетчика челнинка получила максимальный штраф

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане руководителем Госинспекции труда стал Шашуров

Новости Казани

17 часов назад

Адвокату предъявлено обвинение в хищении 825 тысяч рублей у родных клиента

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 25 ноября в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка
ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых ...
Важное в РТ
6 дней назад

ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых офисов