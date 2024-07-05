Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Лишат пенсии мгновенно: вот кому точно не придут выплаты в августе

В августе ряд российских пенсионеров может столкнуться с проблемами, связанными с получением их ежемесячных выплат.

6tv.ru

Подписаться в Telegram

В августе ряд российских пенсионеров может столкнуться с проблемами, связанными с получением их ежемесячных выплат.

Согласно информации от юриста Сергея Петрова, определенные обстоятельства могут привести к временной приостановке этих выплат.

Одна из таких ситуаций касается инвалидов, которые не обновили вовремя информацию о своем статусе после переосвидетельствования. Также проблемы могут возникнуть у пенсионеров, которые в течение последних шести месяцев не подтверждали свою активность, например, не снимали средства со своего счета. В таких случаях социальные службы могут временно приостановить выплаты для уточнения ситуации.

Кроме того, иностранные граждане, получающие пенсию в России, могут столкнуться с прекращением выплат, если срок действия их российских документов на проживание истек. Еще один риск связан с возможностью списания пенсии в счет погашения долгов.

Для предотвращения подобных проблем пенсионерам рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд для предоставления необходимых документов и разъяснения ситуации. В случаях, связанных с долгами, необходимо связаться с судебными приставами для разрешения финансовых вопросов. Эти меры помогут обеспечить своевременность и полноту получения полагающихся выплат.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ бойцу СВО предлагали купить медаль на Wildberries

Новости Казани

день назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

съемная сетка от тараканов на вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

Спортивные новости Казани

3 дня назад

«Луидор» стал стратегическим партнером футбольного клуба «Рубин» на сезон 2024-2025

изготовление цепочек из серебра в Москве

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане 37-градусная жара дополнится градом и грозой

Новости Казани

день назад

В Мамадышском районе открылся новый пляж на Каме

Новости Татарстана

день назад

В селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов

Новости Татарстана

день назад

В Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист

Новости Казани

12 часов назад

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей не проводить много времени на солнце
Лонгриды
3 часа назад

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

Новости Казани

4 часа назад

В честь своего дня рождения ТВ-3 помог приюту животных в Казани

Новости Казани

9 часов назад

Крест в храме ДРКБ освятил казанский митрополит Кирилл

Новости Татарстана

10 часов назад

Отказавшимся от Олимпиады спортсменам выплатят по 1 миллиону рублей

Новости Казани

11 часов назад

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов
Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом
Новости Татарстана
5 часов назад

Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом

Новости Татарстана

11 часов назад

500 новых вакансий на Ozon: шанс для трудоустройств

Новости Казани

12 часов назад

Дымовую трубу в Казани 1895 года признают объектом культурного наследия

Новости Казани

12 часов назад

В 28 школах Казани появятся 57 психолого-педагогических классов
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте
Новости Казани
8 часов назад

В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте