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Лишат пенсии мгновенно: стало известно, кому точно не придут деньги в августе

В августе предстоит ряд изменений, которые могут повлиять на своевременность пенсионных выплат для определенных групп российских пенсионеров.

dzen.ru

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В августе предстоит ряд изменений, которые могут повлиять на своевременность пенсионных выплат для определенных групп российских пенсионеров. По информации юриста Сергея Петрова, существует несколько обстоятельств, которые могут вызвать временную приостановку этих выплат.

Основные причины задержек выплат

Инвалиды, которые не успели обновить информацию о своем статусе после переосвидетельствования, могут столкнуться с приостановкой выплат. Аналогичная ситуация касается пенсионеров, которые в последние шесть месяцев не проявляли активность, например, не проводили операции со средствами на своих счетах. В таких случаях выплаты могут быть временно заморожены до выяснения обстоятельств.

Кроме того, иностранные граждане, проживающие в России и получающие пенсию, могут столкнуться с остановкой выплат, если истек срок действия их документов на проживание. Ещё одним фактором риска является возможность автоматического списания пенсионных средств для погашения задолженностей.

Как избежать проблем с получением пенсии

Юрист рекомендует пенсионерам заблаговременно обращаться в Пенсионный фонд России для предоставления необходимых документов и разъяснения ситуации. В случае наличия долгов, важно связаться с судебными приставами для решения финансовых вопросов.

Такие меры предосторожности помогут пенсионерам избежать неприятностей и обеспечить непрерывность и полноту получения пенсионных выплат. Поддержание активности на банковских счетах и своевременное обновление личной информации в государственных структурах также являются важными шагами для поддержания финансовой стабильности в пенсионном возрасте.

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