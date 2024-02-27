Личная жизнь повернется на 180 градусов до конца 2024 года: одним знакам тяжелый развод, другим свадьба и беременность

Текущий 2024 год может стать переломным для шести знаков зодиака в плане их личных отношений. Одним предрекается трудный период развода, другим - встреча с идеальным партнером.

Овны:

Овнам следует проанализировать свои текущие отношения и решить, достаточно ли они их вдохновляют. Два периода - с 25 марта по 8 апреля и с 18 сентября по 17 октября - будут критическими, когда им предстоит принять решение о сохранении партнерства или его завершении. Для одиноких Овнов июнь 2024 года обещает интересные встречи.

Близнецы:

Для Близнецов 2024 год обещает настоящую любовь, которая появится неожиданно, возможно, с более старшим партнером, часто находящимся за границей. В сентябре же для тех, кто уже состоит в браке, возможен развод.

Весы:

Весь год Весы будут переосмысливать свои отношения, принимая во внимание влияние партнера на их характер. Две даты - 23 марта и 17 октября - будут решающими. Однократные Весы имеют шанс встретить свою судьбу в апреле и мае.

Стрелец:

В 2024 году Стрельцы также столкнутся с серьезными изменениями в личной жизни. С мая 2024 года у них будет возможность встретить будущего партнера. Сентябрь станет временем важных изменений как в карьере, так и в личной жизни.

Дева:

Для Дев возможны встречи с настоящей любовью, периоды личного роста и новых романов. С марта по апрель они могут переосмыслить свои взгляды на себя и партнерство, а в летний период - уже задуматься о серьезных отношениях.

Рыбы:

2024 год станет временем трансформации для Рыб, затронув как их самих, так и их взгляды на партнерство. Встречи с идеальным партнером могут произойти в марте-апреле, а также в сентябре. Для тех, кто уже в браке, осень обещает проверку существующих отношений, возможное развода и новых начал, сообщает pg12.