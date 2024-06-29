"Либерализация рынка": тарифы на тепло взлетят на 60-70%

Жителей Татарстана ожидает серьезное подорожание теплоснабжения. Как сообщил в ходе прямого эфира Сергей Павлов, замглавы комитета РТ по тарифам, стоимость этой коммунальной услуги может вырасти на 60-70%. Точные сроки повышения пока не озвучены.



Что повлияло на такое решение?



По словам Павлова, причина кроется в переходе на новый метод регулирования цен - "альтернативную котельную". Суть его заключается в том, что государство перестает регулировать тарифы, и они формируются на основе соглашения между поставщиком и потребителями. При этом комитет по тарифам устанавливает лишь предельную цену, выше которой теплоснабжающие организации поднимать ее не имеют права.



Зачем нужна "либерализация" рынка теплоснабжения?



Главной целью, по заявлению чиновника, является привлечение инвестиций в модернизацию изношенной инфраструктуры. Предполагается, что рост тарифов позволит теплоснабжающим компаниям направить дополнительные средства на ремонт и обновление сетей.Много вопросов, мало ответов?Внедрение нового метода регулирования цен планируется проводить поэтапно. Однако конкретные сроки и детали этого процесса пока остаются неясными. Сам Павлов признает, что сейчас "крайне затруднительно" прогнозировать затраты теплоснабжающих организаций даже на 5 лет вперед.Таким образом, жители Татарстана оказались в ситуации неопределенности: с одной стороны, им обещают модернизацию системы теплоснабжения, с другой - грозит беспрецедентный рост тарифов. Насколько обоснованным и эффективным окажется новый подход, покажет время.