«Либерализация рынка»: тарифы на тепло повысятся на 60-70%

В Татарстане предстоит существенное увеличение тарифов на теплоснабжение, которое может достигнуть 60-70%.

Такую информацию озвучил заместитель председателя комитета РТ по тарифам, Сергей Павлов, в ходе прямой трансляции. Он не уточнил, когда именно произойдет изменение цен, но поделился деталями о новом подходе к регулированию тарифов.

Новая система регулирования цен на тепло

Сергей Павлов рассказал о методе регулирования цен через «альтернативную котельную», который был впервые применен в некоторых городах Татарстана в 2019 году. Этот метод предусматривает переход на ценовые зоны и является шагом к либерализации рынка. В такой модели ценообразование на тепловую энергию становится результатом договоренностей между участниками рынка и конечными потребителями, где государство устанавливает только предельную максимальную цену.

Зачем нужно повышение тарифов?

По словам Павлова, основной целью увеличения стоимости теплоснабжения является привлечение инвестиций для модернизации устаревшей инфраструктуры. Обновление и модернизация сетей требуют значительных капиталовложений, а изменение системы тарификации предполагает создание стимулов для инвесторов. Внедрение нового метода регулирования будет проходить поэтапно, и как отметил Павлов, точное планирование затрат снабжающей организации на период в пять лет в текущих условиях крайне сложно.

Как это повлияет на жителей?

Для жителей Татарстана это изменение может означать повышение ежемесячных платежей за тепло. Однако, с 1 июля 2024 года, как сообщалось ранее, максимальный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги ограничен: в Казани, Набережных Челнов и других населенных пунктах региона он составит 15,7%, в остальных местах — 10,8%. Эти меры направлены на сдерживание роста цен и поддержку экономического благополучия граждан, сообщает inkazan.ru.

Предстоящие изменения подчеркивают важность баланса между необходимостью обновления инфраструктуры и защитой интересов потребителей. Это ставит перед государственными органами задачу обеспечить прозрачность процессов и честность ценообразования, чтобы поддержать доверие и обеспечить справедливые условия для всех участников рынка.