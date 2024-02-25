Льготная ипотека все: стало известно, какое будущее ожидает россиян после отмены льготных программ

Правительство РФ планирует внести изменения в условия ипотечного кредитования. Продление программы семейной ипотеки и региональных программ до июля 2024 года является одним из важных изменений. Однако, некоторые другие программы могут столкнуться с трудностями. Специалисты предупреждают о возможном влиянии этих программ на цены на жилье.

Одной из таких программ является ипотека под 6% с первоначальным взносом не менее 20% для семей с детьми. Кроме того, также существуют ипотечные кредиты в сфере информационных технологий под 5% для сотрудников высокотехнологичных компаний. Однако, большей популярностью пользуются государственно обеспеченные ипотечные кредиты с процентной ставкой в 8%. В конце прошлого года эта программа была изменена, установив более жесткие условия, такие как увеличение первоначального взноса с 20% до 30% и снижение кредитного лимита.

Глава Банка России, Эльвира Набиуллина, опасается, что льготные кредиты могут привести к росту цен на жилье. Некоторые российские банки, такие "Ак Барс Банк" и Московский Кредитный Банк, уже начали отказывать гражданам в предоставлении льготных ипотечных кредитов. Это связано с тем, что эти банки уже использовали все выделенные им лимиты из бюджета на такие кредиты. Выдача ипотеки по льготным условиям возобновится после выделения банкам новых лимитов.

В "Уралсибе", который, по данным СМИ, также приостановил выдачу льготной ипотеки опровергли информацию об этом.

«Банк Уралсиб не приостанавливал выдачу семейной ипотеки. Она по-прежнему доступна в одновременной комбинации с двумя опциями. Это программа «СуперСтарт», представляющая собой рассрочку от 6 до 36 месяцев, и программа «Сверхлимит», позволяющая получить дополнительную сумму для покупки жилья, превосходящую по стоимости возможные лимиты по семейной ипотеке».

Приостановка или ужесточение системы государственных субсидий может привести к снижению спроса на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако эксперты заявляют, что стабильность цен на недвижимость останется под вопросом, даже если некоторые льготные меры будут приостановлены.