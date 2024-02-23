Льготная ипотека ушла: стало известно, какое будущее ожидает россиян после отмены льготных программ

В Российской Федерации планируются изменения в условиях ипотечного кредитования, сообщает Бизнес Online. Согласно новому законопроекту, семейная ипотека и региональные программы будут продлены до июля 2024 года, тогда как некоторые другие программы могут столкнуться с определенными трудностями. Однако, эксперты предупреждают, что эти программы могут оказать влияние на цены на жильё.

Одной из таких программ является ипотека под 6% с первоначальным взносом не менее 20% для семей с детьми. Существуют также и ипотечные кредиты в сфере информационных технологий под 5% для сотрудников высокотехнологичных компаний. Однако самой популярной является ипотека, обеспеченная государством, с процентной ставкой в 8%. В конце прошлого года эта программа стала более жесткой, с увеличением первоначального взноса с 20% до 30% и снижением кредитного лимита.

Глава Банка России, Эльвира Набиуллина, опасается, что такие льготные кредиты могут привести к росту цен на жилье. Некоторые российские банки, включая "Уралсиб", "Ак Барс Банк" и Московский Кредитный Банк, уже начали отказывать гражданам в получении льготной ипотеки. Причиной такого отказа является выделение банками всего бюджетных лимитов на оформление таких кредитов. Однако выдача ипотеки на льготных условиях возобновится после выделения банкам новых лимитов.

В случае приостановки или ужесточения системы государственных субсидий, спрос на жилье на первичном и вторичном рынке может снизиться. Однако даже если некоторые льготные меры будут приостановлены, стабильность цен на недвижимость останется под вопросом, согласно мнению экспертов.