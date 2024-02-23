Льготная ипотека умерла: стало известно, какое будущее ожидает россиян после отмены льготных программ

Правительство РФ готовится к изменениям в ипотечном кредитовании. Программы семейной ипотеки и региональные ипотечные программы продлятся до июля 2024 года. Некоторые другие программы могут столкнуться с трудностями.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила опасения, что из-за льготных кредитов начнут стремительно расти цены на недвижимость.

Некоторые банки уже отказывают в них, включая Московский кредитный банк, «Уралсиб» и «Ак Барс Банк». Представители финансовых организаций объяснили данную меру тем, что в настоящее время у них закончился кредитный лимит на выдачу льготных ипотечных кредитов. Возобновится выдача ипотек с льготами, когда на них будут выделены новые бюджеты.

Эксперты по недвижимости считают, что приостановка субсидий может снизить спрос на жилье на первичном и вторичных рынках российской недвижимости.